Прогноза за времето - 29 септември (понеделник)

28 септември 2025, 20:30 часа 398 прочитания 0 коментара
С какво време ще започне новата работна седмица? През денонощието над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество. През нощта североизточния вятър ще отслабне, на много места и ще стихне.

В понеделник отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Максималните температури - между 15° и 20°, за София – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна със слаби валежи от дъжд, главно в крайните северни и крайните южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: meteo.bg

