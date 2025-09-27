Най-важните новини за деня: 27 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 септември.

ФИНАНСОВА ИНЖЕКЦИЯ: НЕЗАВИСИМА ПАЛЕСТИНА ПОЛУЧАВА МИЛИОНИ ОТ 12 ДЪРЖАВИ

Дванадесет държави са се ангажирали да предоставят най-малко 170 милиона долара финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, съобщи кабинетът на премиера на Палестина Мохамед Мустафа, предаде Франс прес.

НЕМСКО ИЗДАНИЕ: СОФИЯ ОПИТВА ДА ПРИОБЩИ БЪЛГАРИТЕ В МОЛДОВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

Преди изборите в Молдова в неделя, 28 септември, Frankfurter Allgemeine Zeitung публикува обширна статия за усилията на България да подкрепи проевропейския път на страната, като повлияе на българското малцинство, което живее предимно в региона на Тараклия. Москва иска да свали Партията на действието и солидарността на президентката Мая Санду.

КАК ДА СИ ИЗИГРАЕМ КАРТИТЕ ПРИ ТРАНЗИТА НА РУСКИ ГАЗ: ПЕТРОЛНАТА АСОЦИАЦИЯ КОМЕНТИРА

"България няма никакви проблеми и не внася никакви количества руски газ. Големите количества транзит на руски газ много трудно ще се спрат, защото трябва да се спре синьото гориво за Унгария и Сърбия. Ние трябва да си изиграем картите, така че да не плащане обезщетение на някой от оператотите и доставчиците". Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светлосав Бенчев пред bTV.

САЩ ОБМИСЛЯТ ВДИГАНЕ НА БАРИЕРИТЕ ПРЕД УКРАЙНА ЗА УДАРИ ПО РУСИЯ. РУСНАЦИТЕ СА ХВАНАТИ В КАПАН ПРИ ДОБРОПИЛЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на промяната в реториката на Доналд Тръмп, който твърди, че Русия е "книжен тигър" и че Украйна може да си върне всички загубени територии, Съединените щати обмислят да отменят съществуващите ограничения върху възможността на Киев да използва оръжия, произведени в САЩ, за нанасяне на удари по легитимни военни цели на руска територия.

НОВИ ФРОНТОВAЦИ И НОВ ТИЛ: КИРИЛ ПЕТКОВ ИСКА ПП ДА СТАНЕ ОПАСНА ЗА МАФИЯТА

„Политиката на ПП е даване, а не взимане. Трябва всичко да осъзнаем, че сме в ролята на дарение, защото дарява енергия и поемане на рискове. Получаването на доверието на хората е голяма привилегия и трябва да го оценим. Не сме само мъченици, а сме привилегировани да оценим, че хората искат да ги представляваме“. Toва заяви бившият премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков по време на извънредно общо събрание на партията.

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ! "ЛЪВОВЕТЕ" СРАЗИХА ЧЕХИЯ И ЩЕ ИГРАЯТ ФИНАЛ НА СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ!

Велико! Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на Световното първенство във Филипините! "Лъвовете" победиха по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) селекцията на Чехия и ще се борят за титлата в неделя. Това е първи финал за Българи от 55 години насам. Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

ЗЕЛЕНСКИ: АКО КРЕМЪЛ ЗАПЛАШВА СЪС СПИРАНЕ НА ТОКА В КИЕВ, ТРЯБВА ДА Е НАЯСНО, ЧЕ ЩЕ ИМА СПИРАНЕ НА ТОКА И В МОСКВА

Ако руснаците заплашат да предизвикат спиране на тока в украинската столица, те трябва да знаят, че ще има спиране на тока и в Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг днес, 27 септември. Той подчерта, че руснаците винаги засилват атаките срещу критичната инфраструктура с началото на зимата и отоплителния сезон.

ДВУЛИЧИЕТО НА ЕВРОПА И БЕЗСМИСЛЕНИЯТ РЕЖИМ НА САНКЦИИ СРЕЩУ КРЕМЪЛ

"Време е да се спре кранчето", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, правейки 19-ия си опит да окаже натиск върху Русия. Последният предложен пакет от санкции включва забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари 2027 г., година по-рано от планираното. Той предлага и удължаване на санкциите върху петролните рафинерии и търговците на петрол в трети страни, като Китай и Индия, обвинени в подпомагане на Русия в избягването на санкции, пише британското издание Unherd.