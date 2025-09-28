Ламин Ямал се завърна в игра и вдъхнови Барселона за обрат! Каталунците оглавиха класирането в Ла лига

Барселона записа много важен успех в Ла Лига. Каталунците победиха с 2:1 Реал Сосиедад в мач от седмия кръг на шампионата. Гостите първи отбелязаха в срещата, но натискът на каталунците даде резултат в края на първото полувреме и равенството бе възстановено. През втората част в игра се появи Ламин Ямал, който отсъстваше известно време заради контузия, и още със стъпването си оказа влияние на развоя на срещата, асистирайки за победния гол на Левандовски.

Барса направи обрат за победа срещу Сосиедад

Каталунците започнаха по-активно и бързо наложиха своето темпо. Това веднага се отрази на мача, като още в 10-а минута Маркъс Рашфорд бе близо до това да ги изведе напред в резултата. Невероятно спасяване на Алекс Ремиро обаче предотврати срещата да тръгне по правилата на Барса. Последваха още атаки на домакините, които бяха далеч от целта. Въпреки натиска на каталунците, баските бяха тези, които първи стигнаха до попадение. В 31-вата Алваро Одриосола се разписа на празна врата, за да даде аванс на Реал Сосиедад. Това само разгневи машината на Ханзи Флик.

Последваха минути, в които футболистите на Барса заливаха вратата на Ремиро с удари и не оставиха защитата на Сосиедад на мира. Баските все пак се пропукаха в 43-а минута, когато Жул Кунде направи резултата 1:1, вкарвайки с глава. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

Ямал влезе и Барса поведе

Натискът на Барселона започна още от самото начало на второто полувреме. Ханзи Флик направи една смяна на почивката, заменяйки Дро Фернандес с Дани Олмо, а в 58-а минута вкара и Ламин Ямал в игра. Суперзвездата на каталунците не се забави да покаже магията си и секунди, след като влезе асистира на Роберт Левандовски за 2:1. Минути след това Микел Оярсабал пропусна отлична възможност да изравни резултата. В 73-минута Ямал взе топката, премина през защитата на баските и отбеляза, но попадението му бе отменено заради засада.

Последваха още ситуации пред вратата на Сосиедад. Около 83-а минута двата тима бяха много близо до това да отбележат. Първи баските се разминаха с гола, когато Такефуса Кубо разтресе гредата, а секунди след това Ламин Ямал изведе Левандовски на отлична позиция. Полякът стреля, но ударът му се отби в напречната греда и тупна пред голлинията. До края на срещата не се стигна до други опасни ситуации и каталунците се поздравиха с трите точки.

