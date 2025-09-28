Заради ужасния трафик по "Тракия": Ново правило от АПИ къде може да се шофира

След няколко дни на километрични задръствания, изнервени шофьори и часове в колона от коли, от Агенция "Пътна инфраструктура" излязоха с официално съобщение в неделя, с което уведомяват, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, отбелязват от АПИ.

Те апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Ужасния трафик

Припомняме, че от четвъртък започналите поредни ремонти по магистрала "Тракия" в три отсечки изнервиха хиляди шофьори и доведоха до практическо блокиране на движението.



Първата е в платното за Бургас на 9 км от магистрала "Тракия". Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. Във вторник (23 септември) стартираха строителни дейностите и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. На 24 септември (сряда) започне ремонт в платното за Бургас на 8 км от магистрала "Тракия", в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик.

