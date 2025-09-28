Войната в Украйна:

Два късни гола спасиха Арсенал от грешка във Висшата лига! "Топчиите" дишат във врата на Ливърпул

Арсенал бе близо до това да допусне още една грешна стъпка във Висшата лига, но успя да се измъкне в самия край. Лондончани победиха с 2:1 Нюкасъл Юнайтед в мач от шестия кръг на шампионата. "Свраките" се възползваха по-добре от шансовете си и откриха резултата още с първата си възможност. Футболистите на Арсенал многократно бяха отказани от стража на Нюкасъл Ник Поуп, но в крайна сметка на два пъти намериха целта в самия край на срещата.

"Артилеристите" започнаха по-активно и още в първите пет минута на два пъти Ник Поуп трябваше да се намесва решително, за да отрази удари на Гьокереш и Езе. Постепенно Нюкасъл изравни играта и успя да организира няколко  добри атаки. Грешка в защитата на "свраките" обаче доведе до дузпа. Съдията посочи бялата точка, но промени решението си, след като преразгледа ситуацията с ВАР. Последваха нови силни минути за Арсенал.

В 25-а минута Тросар разтресе гредата на Поуп. Футболистите на Артета продължиха да тестват реакциите на английския страж, но така и не успяха да реализират възможностите си и бяха наказани. При първата си възможност в мача домакините поведоха с гол на Ник Волтемаде в 34-а минута. До края на първата част не се стигна до други опасни ситуации пред двете врати и отборите се оттеглиха на почивката при резултат 1:0 в полза на Нюкасъл.

Второто полувреме започна с шанс за Нюкасъл да удвои преднината си. Волтемаде бе близо до това да отбележи втория си гол в срещата, но ударът му среща гредата. След това се оказа, че германецът е бил в засада. В 55-а минута дойде първата възможност за "артилеристите", която не бе осъществена по най-добрия начин от Езе. В следващите минути Поуп направи поредното си великолепно спасяване, за да опази мрежата си суха. 

Две отлични възможности се откриха пред Гьокереш, но той не успя да застраши вратата на Поуп в нито една от ситуациите. Срещата бе прекъсната за известно време около 75-а минута, тъй като Тино Ливраменто от Нюкасъл получи контузия и трябва да бъде изнесен на носилка. След подновяването на играта отново Гьокереш пропусна шанс да изравни. Натискът на Арсенал все пак даде резултат в 84-а минута, когато Микел Мерино реализира за 1:1.

Минути преди края на срещата домакините имаха претенции за дузпа, но съдията реши, че няма такава след консултация с ВАР. В добавеното време "артилеристите" не успяха да си взаимодействат по най-добрия начин и пропиляха отлична възможност. Натискът на гостите не спря и това даде своя резултат в шестата минута от добавеното време. След изпълнение на ъглов удар Габриел Магаляеш се извиси над всички и прати топката в мрежата на Поуп, за да донесе трите точки на Арсенал и да го доближат на две точки от лидера Ливърпул.

