Прогноза за времето - 3 октомври (петък)

02 октомври 2025, 12:52 часа 331 прочитания 0 коментара
През следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи – облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг. В края на петъчния ден валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Температурите ще са с малък денонощен ход. Минималните в повечето места – между 4 и 9 градуса, по високите полета на Западна България и Предбалкана – с 2-3 градуса по-ниски, за София – около 2 градуса. Максималните – между 6 и 11 градуса, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София - около 5 градуса.

Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1 градус, на 2000 метра – около минус 2 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 19 ч. и 04 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 38 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 38 мин. и изгрява в 17 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

Източник: meteo.bg

Виолета Иванова
Виолета Иванова
