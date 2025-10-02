Сняг на "Алеко". Ще го видим ли и в София? Прогнозата през следващите дни от Анастасия Кирилова

Сняг вече вали на "Алеко" и Черни връх. В 6 часа тази сутрин на Черни връх вали обилен сняг при температури минус 5 градуса. Няма да е малка снежната покривка, която ще натрупа в планинските части. Може да видим сняг и в София. За натрупване на снежна покривка в столицата е трудно да се говори, тъй като земята е още много топла, но на места ще я видим. Това каза в ефира на Нова телевизия синоптикът Анастасия Кирилова. В петък се очаква максимална температура от 4 градуса. "Да си извадим зимните дрехи", посъветва тя.

В ниските части на прохода "Петрохан" е доста студено, а по-нагоре по прохода има и снеговалеж, макар и не особено интензивен.

Валежите от дъжд днес и утре ще са обилни, затова са издадени и предупредителни кодове. "Най-много се очаква да вали в Централна България. На моменти ще са интензивни и могат да създадат проблеми. На места се очакват до 80-90 литра на квадратен метър", предипреди синоптикът.

В петък следобед се очаква постепенно спиране на валежите в Югозападна България, а най-късно (в събота) ще спрат валежите в източните райони.

Още в неделя температурите ще се повишат. През месец октомври се очакват температури между 25 и 30 градуса.

Времето днес

Днес ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд в цялата страна. Температурите ще са без съществен дневен ход - минималните ще са предимно между 6 и 11 градуса, а максималните - от 8 до 13 градуса, в София - около 8 градуса.

През нощта на много места в Западна България дъждът ще се примесва и ще преминава в мокър сняг.