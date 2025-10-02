Войната в Украйна:

Сняг вали на “Петрохан“, слагайте зимни гуми

02 октомври 2025, 09:35 часа 408 прочитания 0 коментара
Сняг и мъгли на ключов проход. Шофьорите да карат внимателно. Първият октомврийски сняг заваля на прохода "Петрохан", предаде кореспондентът на БГНЕС.

Към момента на прохода снежната покривка на места достига до пет-шест сантиметра.

Въпреки че задължителното поставяне на зимни гуми стартира от 1 ноември, шофирането през прохода със зимни гуми е силно препоръчително. 

На по-усойните места в прохода има гъсти мъгли.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
