Прогноза за времето - 6 ноември 2025 г. (четвъртък)

05 ноември 2025, 17:13 часа 566 прочитания 0 коментара
През следващото денонощие времето ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София - около 8 градуса, а максималните - между 10 и 15 градуса, в София - около 11 градуса.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

В планините и по морето

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра - около 2 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14-16 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса в района на Шабла до 18 градуса към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 17 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 19 мин. и изгрява в 17 ч. и 29 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

Източник: meteo.bg

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
