Прогноза за времето - 7 октомври 2025 г. (вторник)

През следващото денонощие ще се задържи облачно. Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната. Във вторник в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, за София – около 8 градуса, максималните - между 10 и 15 градуса, за София – около 10 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-21 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 18 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 27 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 41 мин и изгрява в 18 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: Пълнолуние.

Източник: meteo.bg