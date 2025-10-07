Войната в Украйна:

Летеше славно със 7 от 7, но започна да греши: Битката за върха във Втора лига става все по-интересна

07 октомври 2025, 00:41 часа 212 прочитания 0 коментара
Летеше славно със 7 от 7, но започна да греши: Битката за върха във Втора лига става все по-интересна

Фратрия допусна грешна стъпка във Втора лига. Варненци направиха равенство 1:1 срещу Локомотив Горна Оряховица в двубой от 11-ия кръг на втория ни ешелон. След първото си равенство от началото на сезона Фратрия събра 25 точки от десет изиграни мача и излезе на втора позиция във временното класиране, на 3 зад лидера Дунав Русе. Ден по-рано "драконите" надвиха Етър Велико Търново с 2:0.

Дунав дръпна пред Фратрия

Гостите от Фратрия поведоха в 10-ата минута с попадение на Иван Брикнер. Тимът от Горна Оряховица изравни в 39-ата минута чрез Жулиян Иванов. В 50-ата минута гол на Ксавело Дривентак не бе признат заради извършено нарушение. В 81-вата минута ново попадение на Фратрия не бе признато, този път заради засада. Локомотив е пети с 16 точки в актива си след 11 срещи до момента. С 16 пункта е и шестият Пирин, но и с мач по-малко.

Пас към миналото

В ранния сблъсък Вихрен Сандански подчини Марек с 2:0 в югозападното дерби. Гостите от Дупница получиха два червени картона, които изиграха основна роля за изхода на срещата. "Гладиаторите" заемат четвъртото място в класирането с 23 точки, докато дупничани са 15-и с едва седем пункта.

Ден по-рано Дунав надви Етър с 2:0 у дома. На Градския стадион в Русе „драконите“ стигнаха до успеха с по един гол в двете полувремена. Домакините поведоха в седмата минута, когато се разписа Радослав Апостолов. Крайния резултат оформи Камен Хаджиев в 57-мата минута. С успеха си Дунав, за който това беше шеста поредна победа, събра 28 точки и така зае първо място във временното класиране.  По-рано през деня бяха наградени част от участниците в паметния за русенския футбол мач между Дунав и Рома преди 50 години

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
