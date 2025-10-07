Войната в Украйна:

Велик играч на Барселона: Христо Стоичков е идолът от детството ми (ВИДЕО)

Трикратният победител в Шампионска лига с Барселона Жерард Пике даде интервю в подкаста “Goal Glory Stories”, в което изказа суперлативи към българския кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков. Бившият защитник и притежател на десетки трофеи посочи Камата като свой идол от детството си, като разказа на водещия повече за голмайстора на Световното първенство в САЩ през 1994 година. В топ 5 на Пике попаднаха още Роналдо, Луиш Фиго, Роналдиньо и Лионел Меси.

“В различни периоди от живота ми, съм се възхищавал на различни играчи. Когато заобичах футбола, идолът ми беше Христо Стоичков. Той дойде в Барселона от България и спечели “Златната топка”, заяви световният №1 с Испания от 2010 година.

"После Роналдо дойде в Барселона за 1 година. Фиго е друг, който имаше сериозно влияние в Барса, въпреки че напусна в посока Реал Мадрид и от това ни заболя. Денят, в който се върна с Реал, за да играе срещу Барса… Това беше най-шумният и агресивен „Камп Ноу“, който съм виждал. След това дойде Роналдиньо, който промени клуба и историята на играта. И после Лео Меси, който е най-добрият в историята", смята Жерар Пике.

Иначе за двата си престоя в Барселона Христо Стоичков, наричан Ел Булгаро Феномено, триумфира 5 пъти с шампионската титла на Испания, веднъж е носител на Кралската купа на Испания, два пъти на Суперкупата на Испания. Ликува по един път във финалите за КЕШ, КНК и Суперкупата на Европа. Изиграва общо 215 мача и вкарва 108 гола.

