ВСС незабавно да реши въпроса със Сарафов и с председателя на ВАС: Призив от Висшия адвокатски съвет

Настоящият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разреши незабавно въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд (ВАС), поискаха в позиция от Висшия адвокатски съвет след решението на Върховния касационен съд (ВКС), според което Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. Текстът на декларацията е публикуван на сайта на Висшия адвокатски съвет.

От Висшия адвокатски съвет настояват Народното събрание да започне процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота, срокът за което изтече на 21 юли, а парламентарно представените политически партии да номинират лица, които имат професионални и морални качества да отстояват независимостта на съдебната власт.

В позицията се призовава и за разумен, професионален и деполитизиран дебат по темите, касаещи правосъдието, независимостта на съда и съдебната власт. Защото няма нищо по-вредно за независимостта на съда и правосъдието от опити за политически и/или конюнктурни вмешателства, допълват от адвокатския съвет.

В документа се подчертава, че в правовата държава е недопустимо нито прокуратурата, нито адвокатурата извънпроцесуално да изразява публични позиции и становища за правилност или неправилност на конкретни съдебни актове по висящи производства, в които се правят квалификации за съда. Обобщенията, че съдът е „некомпетентен“, „зависим“ и „политизиран“, които в последните месеци се повтарят в публичното пространство, не просто подкопават доверието в актовете на съда, а разрушават устоите на съдебната система и държавността. Правосъдието е в основата на държавността. То се осъществява от и се олицетворява със съда, пишат от съвета.

Висшият адвокатски съвет счита, че правните спорове трябва да се решават единствено в съда. Различните правни разбирания за прилагането на закона и междуинституционалните конфликти в съдебната система следва да бъдат разрешавани вътре в съдебната система по начин, който опазва авторитета и достойнството но съдебната власт.

В позиция на Прокуратурата по случая се казва, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.

От своя страна председателят на ВКС Галина Захарова в позиция, разпространена от пресцентъра на съда, заяви, че публикуваната на сайта на прокуратурата „позиция“ по повод постановените съдебни разпореждания от зам.-председателя на ВКС и председателя на Второ наказателно отделение на ВКС по съдържание е непремерена и засяга престижа на съдебната власт. Според Захарова с позицията на прокуратурата се оспорва суверенното правомощие на съдиите от Наказателната колегия на ВКС независимо да изпълняват конституционната си задача. Решението на ВКС доведе до политически реакции.

Елин Димитров
Елин Димитров
