ВСС незабавно да реши въпроса със Сарафов и с председателя на ВАС: Призив от Висшия адвокатски съвет

Настоящият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разреши незабавно въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд (ВАС), поискаха в позиция от Висшия адвокатски съвет след решението на Върховния касационен съд (ВКС), според което Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. Текстът на декларацията е публикуван на сайта на Висшия адвокатски съвет.

Още: Борисов и зависимостта му от главния прокурор: Сянката на Васил Божков - обяснява Божидар Божанов

От Висшия адвокатски съвет настояват Народното събрание да започне процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота, срокът за което изтече на 21 юли, а парламентарно представените политически партии да номинират лица, които имат професионални и морални качества да отстояват независимостта на съдебната власт.

В позицията се призовава и за разумен, професионален и деполитизиран дебат по темите, касаещи правосъдието, независимостта на съда и съдебната власт. Защото няма нищо по-вредно за независимостта на съда и правосъдието от опити за политически и/или конюнктурни вмешателства, допълват от адвокатския съвет.

Още: Според нелегитимния и.ф. Сарафов прокуратурата опазвала обществения интерес

В документа се подчертава, че в правовата държава е недопустимо нито прокуратурата, нито адвокатурата извънпроцесуално да изразява публични позиции и становища за правилност или неправилност на конкретни съдебни актове по висящи производства, в които се правят квалификации за съда. Обобщенията, че съдът е „некомпетентен“, „зависим“ и „политизиран“, които в последните месеци се повтарят в публичното пространство, не просто подкопават доверието в актовете на съда, а разрушават устоите на съдебната система и държавността. Правосъдието е в основата на държавността. То се осъществява от и се олицетворява със съда, пишат от съвета.

Още: Разломът в съдебната власт: Бивш министър вижда решението в предсрочни парламентарни избори

Висшият адвокатски съвет счита, че правните спорове трябва да се решават единствено в съда. Различните правни разбирания за прилагането на закона и междуинституционалните конфликти в съдебната система следва да бъдат разрешавани вътре в съдебната система по начин, който опазва авторитета и достойнството но съдебната власт.

В позиция на Прокуратурата по случая се казва, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.

Още: Борислав Сарафов да подаде оставка незабавно: Съдиите в България с призив

От своя страна председателят на ВКС Галина Захарова в позиция, разпространена от пресцентъра на съда, заяви, че публикуваната на сайта на прокуратурата „позиция“ по повод постановените съдебни разпореждания от зам.-председателя на ВКС и председателя на Второ наказателно отделение на ВКС по съдържание е непремерена и засяга престижа на съдебната власт. Според Захарова с позицията на прокуратурата се оспорва суверенното правомощие на съдиите от Наказателната колегия на ВКС независимо да изпълняват конституционната си задача. Решението на ВКС доведе до политически реакции.

Още: Премиерът и министърът на правосъдието признаха Сарафов за главен прокурор (СНИМКИ)