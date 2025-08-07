Прогноза за времето - 8 август 2025 г. (петък)

На 8 август 2025 г. атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца. През деня ни очаква слънчево време, а след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°, сочи прогнозата за времето.

Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

Ветровито по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи.

Времето до края на август и ще става ли за море: Прогнозата на НИМХ

Сух период

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще стихва. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.

