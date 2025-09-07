Прогноза за времето - 8 септември 2025 г. (понеделник)

В първия ден на новата седмица ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата София - около 29 градуса. Такава е прогнозата за времето за понеделник - 8 септември 2025 година, изготвена от дежурния синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Времето в планините

В планините времето ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините Рила и Пирин ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра се очаква термометрите да показват около 15 градуса, прогнозират още от метеорологичния институт. ОЩЕ: Септември е, разделяме ли се с лятото? Отговорът от Николай Василковски

Времето на морето

По Българското Черноморие времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, докато вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, се казва още в прогнозата на метеоролозите. ОЩЕ: Свежи сутрини и топло време: Прогнозата на проф. Георги Рачев

Източник: Meteo.bg