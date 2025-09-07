САЩ се канят да сринат руската икономика през мита за купувачите на петрол от Русия

Министърът на финансите Скот Бесент сигнализира в неделя, че САЩ са отворени за партньорство с европейски страни за налагане на повече санкции на страни, които купуват руски петрол, в опит да „сринат“ руската икономика, и отхвърли опасенията, че Щатите навлизат в рецесия. „Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват“, каза Бесент в предаването „Meet the Press“ на NBC News.

Коментарите на Бесент идват само часове след като Русия предприе най-голямата си въздушна атака през войната през нощта, убивайки най-малко четирима души и подпалвайки правителствена сграда в Киев.

Мита за купувачите на руския петрол

„В момента сме в надпревара между това колко дълго може да издържи украинската армия и колко дълго може да издържи руската икономика?“, добави Бесент. Според него, ако САЩ и Европейският съюз могат да се намесят, да наложат още санкции, вторични мита на страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще бъде в пълен колапс и това ще доведе руския диктатор Владимир Путин на масата за преговори.

Той даде пример с решението на администрацията на Тръмп да наложи 50% мита на Индия, едни от най-високите мита, налагани от САЩ на която и да е чужда държава, позовавайки се на продължаващите покупки на руски петрол от страната на фона на войната в Украйна. ОЩЕ: "По един подъл начин засили бомбардировките": Американският финансов министър отново плаши Путин със санкции (ВИДЕО)

Зеленски одобрява идеята

Също в неделя украинският президент Володимир Зеленски заяви в предаването „This Week“ по ABC, че въвеждането на тарифи за страни, които продължават да сключват сделки с Русия, е „правилната идея“. Той също така каза, че смята, че „президентът Тръмп е прав“ относно критиките си към европейските страни, които все още купуват руски петрол.

„Много съм благодарен на всички партньори, но някои от тях, искам да кажа, те продължават да купуват петрол и руски газ и това не е честно“, каза Зеленски. ОЩЕ: Индия: Ще купуваме руски петрол въпреки митата на Тръмп. САЩ: Да видим колко дълго ще ни плащате