Фон дер Лайен: Русия отново се подигра на дипломацията

Снощи Русия нанесе един от най-големите удари с дронове и ракети срещу Украйна, насочени както към правителствени сгради, така и към домове на цивилни. За пореден път Кремъл се подиграва с дипломацията, погазва международното право и убива безразборно. Това написа в платформата Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във връзка със снощната руска атака срещу Украйна и във връзка с удара срещу сградата на украинското правителство.

Европа стои зад Украйна

Фон дер Лайен увери, че Европа стои и ще продължи да стои изцяло зад Украйна.

"Ние укрепваме въоръжените сили на Украйна, изграждаме трайни гаранции за сигурност и затягаме санкциите, за да увеличим натиска върху Русия. Убийството трябва да приключи", категорична е Фон дер Лайен.

Ударът по украинското правителство

За първи път от началото на войната в Украйна тази нощ руснаците атакуваха сградата на Министерския съвет. Вследстие на атаката там избухна пожар, към момента спасители работят на мястото. В гасенето на пожара се включи хеликоптер на SES, съобщи РБК - Украйна.

„За първи път правителствената сграда, покривът и горните етажи са повредени в резултат на вражеско нападение. Спасители гасят пожара. Благодаря за работата им“, отбеляза премиерът Юлия Свириденко. Според нея е очевидно, че Русия не иска мир и призовава за "повече системи за противовъздушна отбрана" и допълнителни санкции срещу Русия, за да намалят ресурсите, налични за руската военна машина". ОЩЕ: За първи път от началото на войната: Русия удари украинското правителство (ВИДЕО и СНИМКИ)