Рамзан Кадиров: Мир може да има само когато Украйна стане регион на Русия

Чеченският лидер Рамзан Кадиров - верен съюзник на диктатора Владимир Путин - заяви, че не се счита за „поддръжник на прекратяването на военните действия“ в Украйна. Той вярва, че мирът е възможен само когато „Украйна стане регион или област на Русия“. Чеченската република, известна също като Чечня, е федерален субект на Руската федерация. Украинският парламент я признава за временно окупирана от Русия територия на Чеченската република Ичкерия.

Още: СБУ с нови обвинения към Кадиров: Използвал украински военни като жив щит

Целите на войната не били измислени - те били гаранция за Русия

В интервю за руската информационна агенция "РИА Новости", близка до Кремъл, Кадиров заяви: „Аз изобщо не съм привърженик на прекратяването на военните действия в настоящата ситуация в региона. Смятам, че не е в наш интерес да прекратяваме военните действия сега...".

Снимка: Kremlin.ru

Още: Джеф Безос се ожени, синът на Кадиров - също: Сватбени изцепки по чеченски (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Целите и задачите на специалната военна операция (така руснаците наричат своята непровокирана агресивна война срещу Украйна – бел. ред.) не са измислени – те са гаранция за сигурността на цялата ни страна. Мирът по нашите граници е възможен само когато Украйна стане регион или област на Русия", каза Рамзан Кадиров, цитиран от "Украинска правда".

Думите на чеченския лидер подчертават империалистическите амбиции на режима в Москва и дават ясен знак как Кремъл не желае да отстъпи от максималистичните си цели в Украйна на фона на опитите за мирни преговори.

Още: Рамзан Кадиров едва не се удави в Егейско море