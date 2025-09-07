Войната в Украйна:

Рамзан Кадиров: Мир може да има само когато Украйна стане регион на Русия

07 септември 2025, 16:57 часа 612 прочитания 0 коментара
Рамзан Кадиров: Мир може да има само когато Украйна стане регион на Русия

Чеченският лидер Рамзан Кадиров - верен съюзник на диктатора Владимир Путин - заяви, че не се счита за „поддръжник на прекратяването на военните действия“ в Украйна. Той вярва, че мирът е възможен само когато „Украйна стане регион или област на Русия“. Чеченската република, известна също като Чечня, е федерален субект на Руската федерация. Украинският парламент я признава за временно окупирана от Русия територия на Чеченската република Ичкерия.

Още: СБУ с нови обвинения към Кадиров: Използвал украински военни като жив щит

Целите на войната не били измислени - те били гаранция за Русия

В интервю за руската информационна агенция "РИА Новости", близка до Кремъл, Кадиров заяви: „Аз изобщо не съм привърженик на прекратяването на военните действия в настоящата ситуация в региона. Смятам, че не е в наш интерес да прекратяваме военните действия сега...".

Снимка: Kremlin.ru

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Джеф Безос се ожени, синът на Кадиров - също: Сватбени изцепки по чеченски (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Целите и задачите на специалната военна операция (така руснаците наричат своята непровокирана агресивна война срещу Украйна – бел. ред.) не са измислени – те са гаранция за сигурността на цялата ни страна. Мирът по нашите граници е възможен само когато Украйна стане регион или област на Русия", каза Рамзан Кадиров, цитиран от "Украинска правда".

Думите на чеченския лидер подчертават империалистическите амбиции на режима в Москва и дават ясен знак как Кремъл не желае да отстъпи от максималистичните си цели в Украйна на фона на опитите за мирни преговори.

Още: Рамзан Кадиров едва не се удави в Егейско море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Рамзан Кадиров Чечня Русия война Украйна мир Украйна окупирани територии
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес