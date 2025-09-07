След две десетилетия в Париж: Войн на ПСЖ напусна клуба

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен обяви, че се разделя със защитника Преснел Кимпембе след 20 години, прекарани в клуба. Той преминава в катарския шампионат, където ще играе за местния СК Катар. 30-годишният бранител подписа договор с новия си отбор и за пръв път ще облече фланелка на друг клуб. А раздялата идва, след като в последно време Кимпембе бе измъчван от тежка контузия, извадила го от игра за дълъг период.

ПСЖ се раздели с Преснел Кимпембе

Кимпембе спечели осем титли на Франция, седем купи на страната и един път Шампионската лига, като е високо ценен от парижани.

"Преснел се разви на всякакво ниво при нас през тези години. Той се превърна в модел за професионализъм и посланик на любимия си клуб. Фантастичен пример е за цялото семейство на Пари Сен Жермен. Желаем му успехи на всички нива", коментира президентът на парижкия клуб Насер Ал-Хелаифи.

Кимпембе изкара две десетилетия в Пари Сен Жермен, минавайки през юношеските отбори на клуба, както и през втория състав.

