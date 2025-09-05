Свежи сутрини и топло време: Прогнозата на проф. Георги Рачев

Времето е топло. Сутрините се свежички, малко по-хладно е, но ще става още по-хладно. Прекрасно време, но за съжаление сухо. Това заяви пред bTV климатологът проф. Георги Рачев. Той добави, че не се знае дали ще се случат валежи по време на трите почивни дни около Съединението на България - 6, 7 и 8 септември.

Той посочи, че Рила, Пирин и Родопи може да има малко дъжд, колкото да освежи.

Времето по морето

По Южното Черноморие също има очаквания да се реализират валежи. В Китен времето е 25 градуса, със слънце и много хубаво време, отчете проф. Георги Рачев. "Това време много го харесвам за плаж, защото спокойно можеш да си сложиш кърпвата без никой да ти се кара и да видиш морето, ако няма никой пред теб", добави климатологът. Морската вода се върти около 25 градуса.

Проф. Георги Рачев заяви, че за първия учебен ден също се очаква да има хубаво и топло време.

