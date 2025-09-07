"Небостъргачи ще никнат като гъби": Депутати със скандален законопроект за презастрояване на София

Скандален проект за изменение на Закона за устройството и застрояването на Столична община са внесли депутати от партия "Има такъв народ". Те предлагат максималната височина на сгради в смесени многофункционални зони в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра. На вносителите на проекта им се струва, че настоящото ограничение от 100 метра е остаряло и неоправдано спъва развитието на тези територии. Ако предложението бъде прието, ще доведе до увеличаване на максималната етажност във всички подобни имоти около съществущащи метростанции, пише в. "Сега".

Каква е целта?

Ограничението от 100 метра всъщност има точно обратната цел - то позволява по-високи сгради в близост до метростанциите. Общото ограничение за максималната височина на сградите в зони, в които законът не ограничава изрично строителството, е 75 метра. През 2018 г. с активното участие на Столична община законът за устройството и застрояването на столицата бе изменен, като за зони в близост до метростанции бе позволено по-високо строителство. Идеята е, че те са по-добре обслужени транспортно. По тази причина е разрешено в имоти, които са част от смесена многофункционална зона, на 400 метра от съществуващи метростанции, максималната височина да скочи от 75 на 100 м. Тогава от това правило за по-високи сгради обаче изрично са изключени "Триадица", "Лозенец", "Младост" и "Изгрев", като обяснението е, че те не трябва да се презастрояват допълнително.

Сега на депутати от ИТН - Венцислав Асенов, Христина Иванова и Танер Тюркоглу, височината от 100 метра им се струва недостатъчна. Те считат, че е крайно време наложените ограничения да се преразгледат, защото още при въвеждането им не са били добре обосновани и изкуствено задържат развитието на територии с безпорен потенциал.

Тримата депутати са проявили загриженост към имотите конкретно по бул. "Цариградско шосе", които имат лице към улици от втори и трети клас. Те попадат в район "Младост" и по силата на изключението за четирите района не могат да се възползват от по-високата максимална височина на застрояване. Според депутатите това не е разумно и ефективно. Тримата вносители изтъкват, че имотите по "Цариградско шосе" с лице към второстепенни и третостепенни улици са добро начало за прилагане на новия норматив от 125 м, но всъщност редакцията на текста касае абсолютно всички зони около съществуващи метростанции без изрично изключените квартали.

Предложенията за увеличаване на максималната височина на сградите се прави на фона постоянни скандали и повишена чувствителност около проектите за изграждане на високи сгради в София. Районите около съществуващи метростанции пък отдавна са презастроени и натоварени. Правилото създава и двоен аршин спрямо бъдещи метростанции - когато е приемано, се е отчитало, че е добре те да бъдат изключени. От обясненията на тогавашния главен архитект Здравко Здравков става ясно, че текстовете са приемани при течаща процедура по изменение на Общия устройствен план.

