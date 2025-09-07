Войната в Украйна:

Аморим може да си отдъхне: 50-милионна издънка на Манчестър Юнайтед си намери нов отбор

07 септември 2025, 21:22 часа 542 прочитания 0 коментара
Аморим може да си отдъхне: 50-милионна издънка на Манчестър Юнайтед си намери нов отбор

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана ще продължи кариерата си в турския Трабзонспор. Това съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо. Според информациите, стражът вече е постигнал устна договорка с турския тим и ще премине под наем. Така "червените дяволи" най-после успяха да го пласират в друг клуб, след като в последните седмици ръководството усилено му търсеше нов отбор, тъй като не попада в плановете на Рубен Аморим.

Андре Онана преминава в турската Суперлига

Още в събота стана ясно, че Трабзонспор и Манчестър Юнайтед са се разбрали за трансфера на Онана. Вратарят преминава без трансферна сума за наема, но и няма заложена клауза за откупуване, което означава, че той по всяка вероятност ще се завърне на "Олд Трафорд" през следващото лято. Сега Романо потвърждава, че самият страж също е договорил личните си условия и е готов да заиграе в турската Суперлига.

Още: В Манчестър Юнайтед останали в шок от решението на Рубен Аморим да се раздели с една от звездите си

Андре Онана

Онана премина в Манчестър Юнайтед през 2023 година за над 47 милиона паунда, но не успя да се наложи на "Олд Трафорд", като разочарова с представянето си в поредица от мачове. Аморим се отказа от идеята да разчита на Онана като първи избор под рамките на вратата, което означаваше, че скъпоплатеният страж ще трябва да си търси нов отбор, за да може да играе редовно и да възстанови кариерата си.

Още: Изгонен от Манчестър Юнайтед отхвърлил оферта на Байерн Мюнхен, за да играе в Испания

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Трабзонспор Летен трансферен прозорец Андре Онана Рубен Аморим
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес