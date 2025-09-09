Прогноза за времето - 10 септември 2025 г. (сряда)

През нощта ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в много райони ще стихне и на отделни места в източните райони видимостта ще бъде намалена. В сряда ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София – около 30 градуса.

ОЩЕ: Ще ни трябват ли чадъри за първия учебен ден? Отговорът от проф. Георги Рачев

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се повиши.

В планините и по морето

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч и 1 мин. и залязва в 19 ч. и 45 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 44 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 7 мин. и изгрява в 20 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg