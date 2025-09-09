Войната в Украйна:

Ще ни трябват ли чадъри за първия учебен ден? Отговорът от проф. Георги Рачев

09 септември 2025, 07:45 часа 292 прочитания 0 коментара
Ще ни трябват ли чадъри за първия учебен ден? Отговорът от проф. Георги Рачев

Прекрасните ни дечица тръгват на училище и се налага да се съобразяваме с тях и времето. Няма да вали до четвъртък. Дъжд се очаква в четвъртък и петък (11 и 12 септември) в Западна България. Надявам се пожарът в Рила да се ликвидира с този дъжд. Много малка е вероятността пожарът в Сакар да бъде загасен по естествен път. Събота и неделя ни очаква хубаво време. И в понеделник – слънчево и топло, поне до следобед.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му лятото не иска да си ходи. До 17-18 септември ще е топло, слънчев и хубаво, след това леко - захлаждане.

"Пълноценно лято е. Това е което можем да обобщим за следващите 10 дни. Температурата на водата по морето също е много висока. Слънце, слънце, слънце. Едно късно море винаги може да се направи", каза професорът

Времето днес

Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са без проямна - между 28 и 33 градуса, в София - около 29 градуса. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са около 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще остане умерено - около 3-4 бала.

В планините също ще е предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин се очаква да превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

