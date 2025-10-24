Прогноза за времето - 25 октомври 2025 г. (събота)

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще е облачността над югоизточните райони, все още с валежи от дъжд, но ще са в процес на спиране и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Североизточна България умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 6 градуса.

ОЩЕ: Октомври си отива: Проф. Рачев разкри и с какви температури започва ноември

В събота след временно разкъсване и намаление, над Северна България облачността отново ще се увеличи и привечер и през нощта на места там ще има валежи. Временни увеличения на облачността ще има и над Родопите и югоизточните райони. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 17 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

В планините и по морето

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – около 5 градуса.

ОЩЕ: Колко време ще се задържи топлото време? Проф. Георги Рачев отговори

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 52 мин. и залязва в 18 ч. и 29 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 55 мин. и залязва в 20 ч. и 18 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

Източник: meteo.bg