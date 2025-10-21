Войната в Украйна:

Колко време ще се задържи топлото време? Проф. Георги Рачев отговори

21 октомври 2025, 07:58 часа 422 прочитания 0 коментара
Казва ли ти някой колко дълго ще се задържи затоплянето. То е факт. Започва от днес и ще продължи до понеделник вторник другата седмица. В петък обаче ще мине студен фронт и ще донесе влажен и не много студен въздух. Дотогава 20-23 градуса за голяма част от България. Но идва циклон, които ще донесе много дъжд в цялата страна. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

От неделя се очакват 70-80 литра акумулирани валежи. На места дъждът ще е над 300-400 литра на квадратен метър, предупреди той. "Много трудна е прогнозата, защото всичко зависи от движението на циклоните", обясни синоптикът.

По думите му ще изпратим октомври с валежи над нормата и поне с градус по-студен.

"Засега прогнозите са, че ноември ще започне с дъждове. Очаква се обаче ноември да е малко по-топъл", каза проф. Рачев.

Времето днес

Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета – до минус 2 градуса, за София - около 1 градус. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, за София – около 16 градуса. 

