Промени в движението по АМ “Хемус“: Ето кога и къде

12 ноември 2025, 11:29 часа 189 прочитания 0 коментара
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по АМ “Хемус“ в участъка между 8-и и 21-и км в Софийска област. От днес до 19 ноември между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността ще се отстранява крайпътна растителност в 13-километровата отсечка на магистралата в двете посоки на движение.

При работата в участъка поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АПИ АМ Хемус промени в движението затруднено движение
