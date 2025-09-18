Промени в движението по АМ “Хемус“, ето къде и кога

На 21 септември (неделя) за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение между 78-ми и 87-ми км на АМ “Хемус“ в област Ловеч. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и временно ще бъде ограничено движението в двете посоки на магистралата. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут: от пътна връзка “Прелог“ по път I-3 до пътната връзка с път I-4 при 87-и км при “Боаза“.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за осигуряване на безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.