Промени в движението по автомагистрали “Струма“ и “Тракия“

Утре - 11 септември, от 9 ч. до 20 ч. движението при 58-и км на АМ „Струма“ в посока София ще бъде в изпреварващата лента. Поради гаранционен ремонт на фуга на виадукта, на територията на област Кюстендил, ще бъде ограничено преминаването в активната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и пътната сигнализация.

От утре - 11 септември, до 17 септември за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение между 156-и и 208-и км на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват в интервала от 6 ч. до 17 ч. поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки, като за реализацията им временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

АПИ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.