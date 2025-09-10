Прогноза за времето - 11 септември 2025 г. (четвъртък)

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде разкъсана до значителна - средна и висока. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в сутрешните часове в крайните източни райони ще стихне и там на отделни места видимостта ще бъде намалена. В четвъртък под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София - около 29 градуса.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи.

В планините и по морето

В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

По Черноморието ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч и 2 мин. и залязва в 19 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 41 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 27 мин. и изгрява в 21 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg