Променя се размерът на помощите за отопление

Почти с 10% повече ще бъде помощта на семейство за отопление през този сезон. Агенцията за социално подпомагане продължава да приема заявления за помощи за отопление до 31 октомври, съобщиха също от МТСП, цитирани от БТА. Размерът на подпомагането за предстоящия зимен сезон от 1 ноември 2025 г. – 31 март 2026 г. е 606,71 лв. Това е с 9,6% повече в сравнение с миналата година, посочиха от социалното министерство. Хората могат да подават заявления-декларации на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Месечната помощ за отопление ще бъде 121,34 лв., обяви в началото на кандидатстването за помощта социалният министър Борислав Гуцанов.

Снимка iStock

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез Агенцията за социално подпомагане е отпуснало еднократна помощ от 300 лв. на близо 234 000 деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Финансовата подкрепа се изплаща на два транша от по 150 лв. Първата половина се получава след кандидатстването, а втората – в началото на втория срок, при условие че детето ходи редовно на училище.

Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства.

