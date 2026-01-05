Исторически мистерии, разгадани от науката през 2025 г.

През изминалата 2025 година изследователи от цял ​​свят се опитваха да дадат отговори на въпроси, които се въртят между десетилетия и векове. Провокиращите размисъл открития предлагат нови начини за разбиране на миналото.

Например анализ на кариера, съдържаща недовършени статуи, показа как пътуващите полинезийци са създали масивните моаи, открити на остров Рапа Нуи, или Великденския остров.

Остров на изобретателността

Когато холандски изследователи пристигнали на Великденския остров преди повече от 300 години, били удивени от легендарните гигантски статуи, известни като моаи. Когато се огледали, те не видели никакви дървета, никакви следи от въжета и сравнително малко население. Не могли да обяснят как хората от този отдалечен полинезийски остров са издигнали стотици от тези фигури.

Archaeologists used drone imagery and GIS to share the story of Rapa Nui ingenuity on Easter Island. Now anyone can explore the statue quarry and island in 3D. https://t.co/9NcebqrKCz pic.twitter.com/qi3pRLjnbT — Esri Blog (@EsriBlog) December 16, 2025

Разказът, който те съставили за Великденския остров – известен като Рапа Нуи на местните – бил за екологичен и обществен колапс. Изследователите предположили, че местните са изсекли всички дървета като част от процеса на преместване на статуите. Те също така вярвали, че трябва да е имало повече хора, които да са премествали паметниците, но че е настъпил сериозен спад на населението. Изследователите смятали, че пренаселването и изчерпването на ресурсите са довели до война и канибализъм.

ВИДЕО: Експеримент доказа, че каменните скулптури на Великденския остров сами са стигнали до мястото си

Тази поучителна история за Рапа Нуи сега се оспорва от археолозите Карл Липо, професор в университета на Бингхамтън, и Тери Хънт, професор в университета на Аризона. Те използвали техники за дистанционно наблюдение и технология на географската информационна система, за да разкрият нови доказателства за историята на острова.

Модел на кариерата разкрива 426 моаи в различни етапи на завършеност. Снимка: Carl P. Lipo / Binghamton University; Terry L. Hunt / University of Arizona

За да разберат какво наистина се е случило там, изследователите започнали да изучават историческите селища на острова, наличните ресурси и земеделските практики. Археолозите твърдят, че 3D модел на вековна кариера с недовършени каменни статуи на Великденския остров предлага нови улики за това как са били направени тези паметници и полинезийското общество, което ги е създало.

Генетици отмениха канибалите от Великденския остров

Авторите на изследването, публикувано в списанието PLOS One, твърдят, че производството на мегалитните фигури не е било централизирано.

Учените са идентифицирали 30 отделни места за добивна дейност, които според тях предполагат множество независими работни зони. Екипът е открил и доказателства за транспортиране на моаи от кариерата в различни посоки, преди да бъдат издигнати на огромни платформи, разпръснати из острова.

Стълбище, „което не води никъде“, разкрива „изгубения Помпей“

Susanne Muth / Dirk Mariaschk / Elis Ruhemann / Pompeii Reset Project / Humboldt University of Berlin

Сред руините на Помпей се намира голяма вила, известна като Къщата на Тиас. През 2025 година разкопки разкриха зашеметяващите стенописи, които са украсявали банкетната ѝ зала. Сега изследователите се опитват да разгадаят още от тайните на къщата: Те са създали дигитална реконструкция на кула, която може би някога е била прикрепена към сградата – „вероятно предлагаща разкошни гледки към околния град и историческия залив на Неапол“.

Римляните се завърнали в Помпей след изригването на Везувий

Според изявление на Археологическия парк на Помпей археолозите първоначално са били заинтригувани от „монументалното стълбище“ на вилата, което, изглежда, „не води никъде“. Под ръководството на Габриел Цухтригел, директор на парка, и Сузане Мут, археолог в Хумболтовия университет на Берлин, изследователският екип насочил вниманието си нагоре.

Дигитална реконструкция показва кула, която може би е съществувала в луксозен дом в древен Помпей. Снимка: Susanne Muth / Dirk Mariaschk / Elis Ruhemann / Pompeii Reset Project / Humboldt University of Berlin

Когато Везувий изригнал през 79 г. сл. Хр., той изпратил огромни облаци от гореща вулканична пепел над Помпей, бързо погребвайки града и неговите жители под отломки. Но докато изригването е запазило долните нива на много сгради под вулканична пепел, то е разрушило горните им етажи – пространства, които изследователите наричат ​​„изгубения Помпей“.

5200 мистериозни дупки в Перу

Комбинация от микроботанически анализ и обширни въздушни кадри с дрон пък позволи на изследователите да стигнат до нова хипотеза за това кой е създал мистериозната формация „лента от дупки“ – серия от около 5200 дупки, разпръснати по Перуанските Анди.

Лентата от около 5200 дупки, простираща се на около 1,5 километра през долината Писко в южните перуански Анди, озадачава изследователите от близо век. Но един нов поглед към обекта, наречен Монте Сиерпе, или „змийска планина“, може да помогне на археолозите да разберат защо древните хора са ги издълбали преди стотици години.

„Лентата от дупки“ за първи път привлича вниманието, когато National Geographic публикува въздушни снимки на обекта през 1933 г. Хипотезите за използването на дупките включват отбрана, счетоводство, съхранение, градинарство, събиране на вода и улавяне на мъгла. Има и предположения за извънземни връзки.

Сега нови кадри от дрон и микроботанически анализ на поленови зърна, открити в дупките, водят изследователите до предположението, че мястото първоначално е служило като оживен пазар за цивилизация преди инките, а по-късно като метод за отчитане на самите инки, според изследване, публикувано в списание Antiquity.

Всяка дупка е с ширина от 1 до 2 метра и дълбочина от 0,5 до 1 метър. Заснемането с дрон е установило, че дупките организирани в приблизително 60 отделни секции, разделени от празни пространства, казва д-р Джейкъб Бонгърс, археолог в Университета в Сидни. Екипът му е успял да идентифицира и модели – например секция от 12 реда, където се редуват между седем и осем дупки.

Древни поленови зърна, открити в дупките, сочат наличието на култури като царевица, както и диви растения, включително тръстика и върба, които традиционно са били използвани за направата на кошници, отбеляза Бонгърс.

Защо са направили 5200 мистериозни дупки в Перу? Отговорът може би е ясен

Реколта и други стоки може да са били поставяни в тези кошници или в дупките, които вероятно са били облицовани с растителен материал. Екипът смята, че местните хора от прединската култура Чинча от брега и планините на Перу може да са идвали тук да обменят стоки.

„Може би други важни ресурси като памук, кока, царевица и люти чушки са били поставяни в дупките и разменяни“, казва Бонгърс. „Например, определен брой дупки, съдържащи царевица, биха били еквивалентни на определен брой дупки, съдържащи друг вид стока, като памук или кока.“

Мистериозната мумия

Необичайно добре запазени човешки останки, съхранявани в църковна крипта в отдалечено алпийско село, отдавна са богат източник на слухове и спекулации. Местните предания гласят, че мумифицираното тяло, за което се смята, че е на свещеник от XVIII век, починал от инфекциозно заболяване, е било извадено от гроба няколко години след смъртта и пренесено в криптата на църквата „Свети Томас ам Блазенщайн“ в село северно от река Дунав в Австрия.

A. G. Nerlich et al. / Frontiers in Medicine, 2025

Чудно съхраненото тяло – с непокътната кожа и тъкани – в началото е привличало поклонници, които са смятали, че останките може да притежават лечебни свойства. Векове по-късно капсула, забелязана при рентгеново сканиране на мумията, разкрила, че свещеникът може да е срещнал по-зловещ край, например да е бил отровен.

Учените се страхуват от мумията Башири: Никога няма да разберем нейната тайна (ВИДЕО)

Сега екип от учени предлага нова информация за мистериозната мумия, наричана „изсушеният на въздух свещеник“. Разкритията идват след скорошен ремонт, предизвикан от теч на вода в криптата, който предоставил неочаквана възможност за извършване на най-съвременен научен анализ на мумията, публикуван в списание Frontiers in Medicine.

Извършване на компютърна томография, анализ на костни и тъканни проби и радиовъглеродно датиране са установили, че останките принадлежат на Франц Ксавер Сидлер фон Розенег, аристократ, който е бил монах, преди да стане викарий в „Свети Томас ам Блазенщайн“.

A. G. Nerlich et al. / Frontiers in Medicine, 2025

Екипът не само установил, че става дума за недокументиран досега метод за балсамиране, но и предложил нова хипотеза за смъртта му и разрешил мистерията на стъкления предмет, открит в останките му.

Най-голямата изненада на изследването дошла от компютърната томография: учените открили, че коремната и тазовата кухина на мумията са пълни с дървени стърготини от ела и смърч, лен, коноп и ленена тъкан. Допълнителен токсикологичен анализ разкрил следи от цинков хлорид и други елементи.

Откриха най-старите мумии, с хиляди години по-древни от египетските

Учените предположили, че материалът вероятно е бил въведен през ректума. Този подход към балсамирането се различава от по-известните методи, използвани в Древен Египет, при които е необходимо отваряне на тялото. Методът, макар че не е описан в никакви учебници от онова време, може да е бил широко използван през XVIII век.

A. G. Nerlich et al. / Frontiers in Medicine, 2025

Макар че е ясно, че „изсушеният на въздух свещеник“ не е естествена мумия, е необходим по-подробен анализ, за ​​да се каже окончателно дали за запазването на останките е използван цинков хлорид, казва Марко Самадели, старши изследовател в Института за изследване на мумиите към Eurac Research, частен изследователски институт в Болцано, Италия, където се намира Леденият човек Йоци. Самадели отбеляза, че в мумията са открити и малки количества арсен, добре познат балсамиращ агент.

Викарият не е бил отровен, установило изследването. Вместо това изследователите смятат, че е страдал от хронична туберкулоза, която може да го е убила, причинявайки остър белодробен кръвоизлив.

Откриха 7000-годишни мумии с ДНК, различна от нашата

Вътре в мумията изследователите открили малка стъклена сфера с дупки в двата края – вероятно част от комплект мъниста от броеница, случайно попаднала в балсамиращия материал. Този предмет, казва Нерлих, е бил с форма на куршум, открит на рентгенова снимка, която е породила съмнения за отровна капсула.

Лодка от нищото

Произходът на лодката Хьортспринг (Hjortspring), изложена в Националния музей на Дания в Копенхаген, отдавна е мистерия.

Преди около 2400 години група морски воини атакували остров Алс, разположен край бреговете на съвременна Дания. Островитяните успешно защитили Алс и церемониално потопили лодката на нападателите си в блатото Хьортспринг.

През 20-те години на миналия век изследователи разкопали останките на плавателния съд, а фрагментите били изложени в Националния музей на Дания. Известна като лодката Хьортспринг, тя е най-старата известна дървена лодка в Скандинавия, но произходът ѝ е загадка от откриването ѝ.

Сега изследователите са открили важни улики за историята ѝ. Според изследване, публикувано в списание PLOS One, лодката е била изработена между четвърти и трети век пр.н.е., по време на желязната епоха. Изследователите смятат, че е дошла от изток на Алс.

„Това означава, че екипажът на лодката е пътувал стотици километри по море, за да започне атаката си срещу Алс в Южна Дания“, казва водещият автор Микаел Фовел, археолог от университета в Лунд в Швеция, пред списание Discover.

Реконструкция на лодката Хьортспринг. Nationalmuseet / CC BY-SA 3.0

Лодката Хьортспринг е била дълга близо 20 метра и е можела да побере 24 мъже с техните оръжия и екипировка. Според изследването обаче съкровището от железни върхове на копия и щитове, намерени с лодката, би било достатъчно за 80 воини. Поради това изследователите смятат, че четири лодки тип Хьортспринг може да са атакували Алс, а победителите са събрали всички оръжия на нападателите в потопената от тях лодка, „за да благодарят за победата“.

Дали викингите наистина са били толкова жестоки?

„Тъй като Хьортспринг е била целенасочено потопена в блато като жертва, тя е била запазена в уникалната среда с ниско съдържание на кислород в продължение на повече от [2000] години, което я прави единственият запазен екземпляр от такава лодка“, казва Фовел.

Изследователите са определили възрастта на плавателния съд чрез радиовъглеродно датиране на въжетата от ликова кора – въже, направено от кората на липи. Те също така са използвали газова хроматография и масспектрометрия, за да анализират материала, използван за нейната водоустойчивост.

„Лодката е била водоустойчива благодарение на борова смола, което е изненадващо“, казва Фовел. Уплътнителят е бил смесица от борова смола и животинска мазнина. „Това предполага, че лодката е построена някъде с изобилие от борови гори.“

Лодката от Хьортспринг, реконструкция в музея в Копенхаген. Knud Winckelmann и Nationalmuseet-commons.wikimedia.org / CC-BY-SA-3

По времето, когато е била построена лодката Хьортспринг, главният полуостров на Дания е имал малко борови гори. Някои райони, граничещи с Балтийско море, обаче са имали изобилие от бор. Изследователите смятат, че лодката може да е дошла от място като Северна Полша, датския остров Борнхолм или шведските острови Блекинге или Готланд. Нов анализ на материалите на кораба предполага, че е пътувал много по-далеч, отколкото се смяташе досега, което означава, че атаката вероятно е била предварително обмислена. А частичен човешки пръстов отпечатък, открит в остатъци от катран, може да осигури пряка връзка с някого от екипажа на кораба.

7 мита за викингите, в които трябва да спрем да вярваме сляпо

„Пръстовите отпечатъци са много редки за този период и район“, каза водещият автор на изследването Микаел Фовел, доцент и изследовател в катедрата по археология и древна история в университета в Лунд, Швеция, добавяйки, че „да се намери такъв на толкова уникална лодка, е изключително специално“.

Счупеният щурвал не е обрекъл кораба на Ърнест Шакълтън

Говорейки за исторически кораби, друг нов анализ показва, че корабът на полярния изследовател Ърнест Шакълтън, HMS Endurance, не е бил обречен от счупения си рул. Според изследователите корабът е потънал през 1915 г. поради структурни слабости – и Шакълтън е знаел за тях, преди да последва полярната си мечта.

„Тя беше обречена, никой кораб, построен от човешки ръце, не би могъл да издържи на напрежението.“ Полярният изследовател Ърнест Шакълтън пише тази бележка в дневника на 27 октомври 1915 г., когато мечтите му да достигне Антарктида се разбиват заедно с кораба му HMS Endurance. Корабът попада в плен на ледовете в морето Уедъл през януари и до края на октомври ледът откъсва руля, разкъсва кила, чупи гредите на палубата и пробива дупки в страните на кораба.

Последвалите мъчителни събития, при които Шакълтън успешно ръководи смела мисия за намиране на помощ, след като екипажът се евакуира на леден къс и повреденият кораб потъва, оставят може би най-значителната следа в историята на антарктическите изследвания. Но нови проучвания пренаписват известното за основния проблем, довел до гибелта на кораба.

Нови 3D сканирания разкриват зашеметяващи подробности от обречената експедиция на Шакълтън до Антарктика

Шакълтън обвинява за потъването на Endurance унищожаването на неговия кил и повече от век историците приемат това обяснение. Сега анализ показва, че структурна слабост е причинила потъването на Endurance и че Шакълтън е знаел за недостатъците на кораба си според д-р Юка Тухкури, професор в катедрата по енергетика и машиностроене в университета Аалто във Финландия. Тухкури съобщи за откритията в понеделник в списанието Polar Record.

Корпусите на дървените кораби за полярни изследвания обикновено са подсилвани отвътре с диагонални опорни греди, които са укрепвали страните на кораба срещу странично налягане от мощния морски лед, казва Тухкури. Докато Endurance е имал здрава външна обвивка, са му липсвали вътрешни диагонални греди, които биха го предпазили от притискането на морския лед.

„Не е бил проектиран да издържа на налягане“, казва Тукури пред CNN.

Дори след потъването на Endurance Шакълтън и други го наричат ​​„най-здравият дървен кораб на своето време“, пише Тукури. Кореспонденцията на Шакълтън обаче показва, че той е бил добре запознат със структурните недостатъци на кораба и е имал опасения. И все пак това не е било достатъчно, за да го спре да го купи.

„Мисля, че Endurance е бил най-добрият възможен кораб, който е могъл да получи, когато е имал нужда от него, и на цена, която е можел да си позволи“, казва Тукури.

За полярните изследователи от началото на ХХ век обсадата от ледове е била очаквана опасност, която е можела да продължи месеци наред, а резултатът никога не е бил сигурен, каза д-р Рос Макфий, старши куратор в Американския музей по естествена история в Ню Йорк. Макфий, който не е участвал в новото изследване, е провел пет научни експедиции до Антарктида и е курирал изложба „Endurance“ в музея, посветена на експедицията на Шакълтън.

Откриха прочутия потънал кораб "Ендюранс" в Антарктида

Ако екипажът, обсаден от леда, е имал късмет, ветровете или теченията в крайна сметка са се измествали, ледът е разхлабвал хватката си и корабът се е освобождавал. Германският кораб Deutschland например е бил обсаден в продължение на осем месеца в морето Уедъл през 1912 г., преди най-накрая да се измъкне от ледената хватка. Но ако екипажът не е имал късмет, ледът е стискал кораба, докато не се разбие, казва Макфий.

Кореспонденцията на Шакълтън с негови колеги подсказва, че е знаел колко важни са диагоналните греди за устойчивостта на натиск върху леда – през 1911 г. той съветва немския изследовател Вилхелм Филхнер да добави такива към кораба си Deutschland, установява Тукури. Това вероятно е помогнало на Deutschland да устои на обсадата на ледовете през 1912 г. От борда на Endurance Шакълтън пише на жена си Емили, признавайки, че „Endurance не е толкова здрав“, колкото предишния му кораб Nimrod , добавяйки: „Бих го заменил със стария Nimrod всеки ден сега.“

Грешна идентификация от Ледената епоха

Нов анализ на останките на две „кученца“, датиращи отпреди повече от 14 000 години, показва, че най-вероятно те са вълци, а не роднини на домашни кучета, както се предполагаше по-рано.

Генетичният анализ също така доказа, че малките са били сестри на възраст около два месеца и подобно на съвременните вълци, са имали смесена месна и растителна диета. Изследователите обаче били изненадани да видят доказателства за вълнест носорог като част от последните им хранения, тъй като това би било значително голямо животно за лов на вълк.

Кога е бил последният Малък ледников период?

Sergey Fedorov / North-Eastern Federal University

Изследването, проведено в сътрудничество с изследователи от Белгия, Канада, Дания, Германия, Русия и Швеция, е публикувано в списанието Quaternary Research.

„Кученцата от Тумат“ са две забележително добре запазени останки, открити в Северен Сибир, на около 40 км от Тумат, най-близкото село. Едното е намерено през 2011 г., а другото – през 2015 г. на мястото, което сега се нарича обектът Сялах.

Останките на животните са открити в слоеве почва, консервирани в лед, редом с кости на вълнести мамути, някои от които показват признаци на изгаряне и обработка от хора. Това накарало учените да се замислят дали мястото някога е било използвано от хората за клане на мамути и дали кученцата може да са имали връзка с хората, вероятно като ранни кучета или опитомени вълци.

Древни скали потвърждават, че ледникова епоха е довела до падането на Римската империя

Няма видими наранявания или признаци на нападение по малките и затова е вероятно те да са били в подземно леговище, почивайки си след хранене, докато потенциално свлачище не е срутило дома им, затваряйки ги в капан.

Follow this thread for an almost unbelievable story, hiding in the SI of this paper:https://t.co/2wnZTGVwVg



Ten years ago, a roughly 14,000 year old frozen #dog or #wolf #puppy was found in Russia. It's been named Tumat.



Subsequently, an autopsy of Tumat was conducted (1/n). pic.twitter.com/FtV3SIZmjL — Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) August 17, 2020

Ново изследване, ръководено от Университета на Йорк, обаче показва, че въз основа на генетични данни от чревното съдържание на животните и други химически „отпечатъци“, открити в костите, зъбите и тъканите им, начинът, по който са живели, какво са яли и средата, в която са съществували, сочат, че кученцата са били вълчета, а не ранни опитомени кучета.

И двете вече са се хранили с твърда храна, включително месо от вълнест носорог и в един случай с малка птица, наречена стърчиопашка. Телата им обаче все още са показвали признаци на кърмене, което означава, че вероятно са получавали мляко и от майка си.

Полюсите на Земята се покрили с лед поради случайно съчетание на фактори

Въпреки че са открити близо до обработвани от човек мамути, няма доказателства, че малките са консумирали мамут, но парчето кожа от вълнест носорог, намерено в стомаха на едно от малките, не е било напълно смляно, което предполага, че са загинали малко след последното си хранене.

Смята се, че вълнестият носорог може да е бил млад, а не възрастен екземпляр, и вероятно е бил убит от глутницата на възрастните и е послужил за храна на малките, но дори и да е било така, младият вълнест носорог би бил значително по-голям от плячката, която съвременните вълци обикновено ловуват.

Това е накарало изследователите да мислят, че тези плейстоценските вълци може да са били малко по-големи от днешните вълци. Предишни ДНК тестове показват, че малките най-вероятно са принадлежали към популация на вълци, която в крайна сметка е изчезнала и не е довела до днешните домашни кучета.

Злополучната армия

Когато Наполеон Бонапарт нахлува в Русия през 1812 г., френският император води армия от над половин милион души. Шест месеца по-късно едва малка част от войниците му – приблизително десетки хиляди – се завръща във Франция след принудително отстъпление. Докато комбинация от битка, глад, студ и епидемия от тиф се считат за фактори за скъпоструващата и трагична загуба на стотици хиляди мъже, генетични доказателства сочат нови виновници.

Генетици разказаха какви болести са покосили войските на Наполеон през 1812 г.

„Преди си мислехме, че има само едно инфекциозно заболяване, което е опустошило армията на Наполеон – тифът“, казва водещият автор на изследването Реми Барбиери, постдокторант в естонския университет в Тарту.

Наполеон наблюдава опожаряването на Москва през 1812 г. Albrecht Adam / Public Domain

Екипът на Барбиери открива патогените – Salmonella enterica и Borrelia recurrentis, бактерии, които причиняват съответно паратиф и рецидивираща треска – чрез анализ на зъби от паднали войници, открити в масов гроб, разкрит през 2001 г. във Вилнюс, Литва.

Когато Наполеон и войските му стигнали до Москва, те не били посрещнати от руски войници. Вместо това градът бил изоставен, с изгорени реколти и без налични провизии. С наближаването на суровите зимни месеци френската армия била принудена да се оттегли, но не без да се изправи пред много трудности.

От какво единствено се е страхувал Наполеон?

Rickettsia prowazekii, бактерията, отговорна за тифа, била открита за първи път в зъбите на войниците на Наполеон по време на изследване през 2006 г., но проучването било ограничено от технологиите по това време. За да разберат дали тифът е единственият виновник за смъртта на войниците, авторите на новото изследване използвали метод, известен като високопроизводително секвениране, който може да секвенира милиони ДНК фрагменти едновременно. Той позволява идентифицирането на силно деградирала ДНК, като например геномните фрагменти, извлечени от проби на повече от 200 години.

Наполеон се изтегля от Русия. Adolph Northen / Public Domain

Паратифът и рецидивиращата треска все още съществуват днес, но не са толкова често срещани или смъртоносни. Наполеон оцелява при отстъплението, но намаляващата му армия в крайна сметка допринася за падането му от власт няколко години по-късно.

„Мистериозният вулкан“, който е изригнал и е охладил Земята през 1831 г., най-накрая е идентифициран

През 2025 г. изследователите най-накрая идентифицираха мистериозния вулкан, чието изригване е било толкова силно, че е охладило Земята през 1831 г.

Изригването е било едно от най-мощните през XIX век и е изхвърлило толкова много серен диоксид в стратосферата, че средногодишните температури в Северното полукълбо спаднали с около 1,1 градуса по Целзий. Събитието се случило по време на последния етап от Малката ледникова епоха, един от най-студените периоди на Земята през последните 10 000 години.

Сателитна снимка на остров Симушир. NASA

Докато годината на това историческо изригване беше известна, местоположението на вулкана не беше. Изследователите наскоро решиха тази загадка, като взеха проби от ледени кернове в Гренландия, надничайки назад във времето, за да изследват изотопи на сяра, зрънца пепел и малки парченца вулканично стъкло, отложени между 1831 и 1834 г.

Мистериозни структури дълбоко в Земята могат да подхранват смъртоносни вулканични изригвания

Използвайки геохимия, радиоактивно датиране и компютърно моделиране, за да картографират траекториите на частиците, учените свързали изригването от 1831 г. с островен вулкан в северозападната част на Тихия океан, съобщават те в списанието PNAS.

Според анализа мистериозният вулкан е Заварицки на остров Симушир, част от архипелага Курилски острови, район, оспорван от Русия и Япония. Преди откритията на учените последното известно изригване на Заварицки е било през 800 г. пр.н.е.

Вулканът на Заварицки е сложен вулкан, в чиято структура участват два калдерни ръба и частично взривен централен вулканичен конус, запълнен с езерото Бирюзовое (Тюркоазно). Намира се на територията на Сахалинска област на Русия. Разположен е на Средните Курилски острови и заема централната част на остров Симушир. Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center

„За много от вулканите на Земята, особено тези в отдалечени райони, имаме много слабо разбиране за тяхната еруптивна история“, казва водещият автор на изследването д-р Уилям Хътчисън, главен научен сътрудник в Училището по науки за Земята и околната среда в Университета на Сейнт Андрюс във Великобритания.

„Заварицки се намира на изключително отдалечен остров между Япония и Русия. Никой не живее там и историческите записи са ограничени до шепа дневници от кораби, които са преминавали покрай тези острови на всеки няколко години“, казва Хътчисън.

Съвременният картоф е еволюирал от див домат преди 9 милиона години

Скромният съвременен картоф, опитомен за първи път преди около 10 000 години, е възникнал в Андите, преди да се превърне в ключова култура, от която зависи светът. Но тъй като растенията не се запазват добре във вкаменелостите, произходът му остава до голяма степен загадка.

Сега екип от еволюционни биолози и геномни учени е проследил произхода на този нишестен основен продукт до случайна среща преди милиони години, включваща неочакван растителен роднина: домата.

Българските картофи в капан: ниски добиви и евтин внос от чужбина

Изследователите са анализирали 450 генома от култивирани и диви видове картофи и гените са разкрили, че древен прародител на див домат се е кръстосал естествено с картофоподобно растение, наречено Etuberosum, преди 9 милиона години. Двете растения първоначално са се отделили от общ прародител преди около 14 милиона години според проучване, публикувано в списание Cell.

Agricultural Genomics Institute at Shenzhen/Chinese Academy of Agricultural Sciences (AGIS-CAAS)

Въпреки че нито доматите, нито Etuberosums са имали способността да образуват грудки, полученото хибридно растение е развило такива като начин да съхранява хранителни вещества под земята, тъй като климатът и околната среда в Андите са станали по-студени. А след като са били култивирани, картофите са се превърнали в основен хранителен продукт за хората. Сега има повече от 100 вида диви картофи, които също образуват грудки, въпреки че не всички са годни за консумация, тъй като някои съдържат токсини.

„Еволюцията на грудката е дала на картофите огромно предимство в суровите условия, давайки експлозия от нови видове и допринасяйки за богатото разнообразие от картофи, което виждаме и на което разчитаме днес“, казва водещият автор на изследването Санвен Хуанг, президент на Китайската академия за тропически селскостопански науки и професор в Института по селскостопанска геномика в Шънджън, Китайска академия за селскостопански науки. „Най-накрая разрешихме мистерията откъде идват картофите.“

Елфи или вълци? Една дума пренаписва 800-годишна легенда

Подобно на легендата за крал Артур, „Песента на Уейд“ някога е била популярен епос, но днес има малко оцелели фрази. Декодирана грешка показва, че отдавна изгубената сага не е била пълна със свръхестествени същества, както се е смятало преди.

Изгубен ръкопис на легендата за Мерлин и крал Артур е разчетен за първи път след векове

По-малко известна от някои други обичани истории за невероятни герои като Гилгамеш, Беоулф и крал Артур, „Песента на Уейд“ е пример за това какво се случва, когато историите не се записват.

Master and Fellows of Peterhouse / University of Cambridge

Епосът някога е бил широко известен в цяла средновековна и ренесансова Англия – толкова популярен, че е споменаван два пъти от Джефри Чосър – но днес е до голяма степен забравен. Оцелели са само няколко фрази, а нови изследвания показват как, когато е запазена толкова малка част от историята, промените в една или две думи могат да променят целия разказ.

„Песента на Уейд“ е създадена през XII век и нейният герой се е борил с чудовища – или поне така са смятали учените. Единственият известен текст е открит преди близо 130 години в латинска проповед от XIII век, която цитира част от сагата на средноанглийски. В откъса думата ylues първоначално е била преведена като elves (елфи), което предполага, че отдавна изгубената сага на Уейд е гъмжала от свръхестествени същества.

Залата на крал Артур се оказа кошара за добитък

Изследователи от университета в Кеймбридж във Великобритания оспорват това тълкуване. Те смятат, че значението на думата е било изкривено от грешка в транскрипцията на писар, която е променила „w“ на „y“. Elves всъщност е wolves и думата е алегорична, отнасяща се до опасни мъже, според анализа. Друга дума в откъса, преведена като sprites, би трябвало вместо това да бъде „морски змии“, което отдалечава историята още повече от сферата на свръхестественото, съобщават изследователите в The Review of English Studies.

Master and Fellows of Peterhouse / University of Cambridge

Това ново тълкуване преразглежда не само фразите, цитирани в проповедта, но и цялата „Песен на Уейд“, като поставя героя сред тривиални опасности, а не сред митични зверове. То преобръща образа на Уейд като литературен близнак на Беоулф – легендарния убиец на чудовището Грендел, казва съавторът на изследването д-р Себ Фалк, изследовател на историята на науката и сътрудник в колежа Гъртън в Кеймбридж.

Новото изследване е първото, което анализира откъса от „Песента на Уейд“ заедно с цялата латинска проповед, която го цитира, казва съавторът на изследването д-р Джеймс Уейд, доцент по английска литература в колежа Гъртън. (Фамилията „Уейд“ е била сравнително често срещана в средновековна Англия и макар изследователят Уейд да не е могъл да потвърди семейна връзка с легендарния герой, връзката „не е невъзможна“, отбелязва той пред CNN в имейл.)

Археолози откриха гробницата на магьосника Мерлин?

Всъщност контекстът на проповедта е довел изследователите до откритието, че фрагментът на английски език е бил погрешно интерпретиран, казва Уейд.

Проповедта е била за смирението и е предупреждавала, че някои хора „са вълци, като могъщи тирани“, които отнемат „с всякакви средства“. Има и други алюзии за неприятни животински черти у хората. В оригиналния си превод откъсът от „Песента на Уейд“ гласи: „Някои са елфи, а някои са ехидни; някои са духове, които живеят край води: няма човек, а само Хилдебранд (бащата на Уейд)“.

Master and Fellows of Peterhouse / University of Cambridge

В продължение на векове учените се опитвали да разберат защо препратките към „елфи“ и „духове“ са включени в проповед за смирението. Според новия превод откъсът гласи: „Някои са вълци, а други са ехидни; някои са морски змии, които живеят край водата. Няма друг човек освен Хилдебранд“. Преосмислени по този начин, цитираните фрази се съгласуват по-тясно с цялостното послание на проповедта и променят жанра на историята.

Причината за смъртта на Джейн Остин остава загадка. Но писмата и книгите ѝ предлагат улики

Някои изследвания водят до повече въпроси, отколкото отговори, като например изобретателните начини, по които учените се опитват да определят как е починала известната писателка Джейн Остин, авторка на романа "Гордост и предразсъдъци", считан от мнозина критици за едно от най-значимите произведения в английската литература на XIX век. Изследователите анализират собствените ѝ думи при липса на медицински документи.

Когато Джейн Остин умира на 18 юли 1817 г. на 41-годишна възраст, тя оставя след себе си само шест пълни романа – и една от най-тревожните медицински мистерии на всички времена.

Джейн Остин и последните минути от живота ѝ. Отварят къщата, в която е написала сетните си редове

Никой не знае какво точно е причинило смъртта на писателката. Но Остин е преживяла любопитен набор от симптоми в края на живота си, вариращи от повтарящи се трески и умора до стомашни проблеми и притеснения относно променящия се тен на кожата ѝ.

Портрет на Джейн Остин от сестра ѝ Касандра Остин. Public Domain

Трайната мистерия е събудила интереса както на учени, така и на детективи, които са предложили различни диагнози, за да обяснят смъртта ѝ. Една от най-правдоподобните е болест на Адисон.

Родена на 16 декември 1775 г., Джейн Остин, изглежда, е имала сравнително здраво детство и младини. Здравето на Остин се влошава около 40-годишна възраст през 1816 г., докато завършва романа „Убеждение“. Симптомите ѝ, които включват ревматизъм и умора, идват и изчезват и тя ги съобщава в поредица от оцелели писма.

На 23 март 1817 г. Остин описва тена си на племенницата си Фани Найт като „черно-бял и с всеки грешен цвят“ и отбелязва: „Болестта е опасно удоволствие в моята възраст.“

Показват първите издания на всички книги на Джейн Остин

Две седмици по-късно тя се оплаква в писмо до брат си Чарлз, че е била „твърде болна през последните две седмици, за да напише нещо, което не е абсолютно необходимо“. Тя „страдала от жлъчен пристъп, придружен от силна температура“.

Приблизително по същото време племенницата ѝ Каролайн Остин я посещава и забелязва „промяната“ в леля си. „Тя беше много бледа, гласът ѝ беше слаб и нисък, имаше общ вид на отпадналост и страдание; но ми каза, че никога не е изпитвала много остра болка.“

Акварел на Джейн Остин, дело на сестра ѝ Касандра, 1804 г. Public Domain

„Джейн е направила завещанието си в края на април, няколко месеца преди да почине – което предполага осъзнаване, че състоянието ѝ е сериозно“, отбелязва Девони Лузър, професор по английски език в Държавния университет на Аризона.

На следващия месец Остин и сестра ѝ Касандра се местят в Уинчестър, Англия, където писателката търси медицинска помощ за неизвестно заболяване. „Лечението не е било ефективно и Джейн умира […] в ръцете на Касандра“, казва Джулиет Уелс, професор по литературни изследвания в колежа „Гучър“, Мериленд, САЩ.

Така смъртта на Джейн Остин продължава да бъде загадка.