Рядко явление: Елтън Джон показа порасналите си синове (СНИМКА)

Елтън Джон посрещна новата година, заобиколен от близките си. Легендарният артист, на 78 години, и съпругът му, Дейвид Фърниш, който е на 63 години, излязоха на Нова година, за да посрещнат 2026 г. на партито на Донатела Версаче, а към тях се присъединиха и синовете им, което е рядко явление. Закари е на 15 години, а Илайджа ще навърши 13 години този месец.

Джон изглежда елегантен за случая на снимките, споделени в Instagram, на които изпълнителят на "Rocket Man" е облечен с елегантен черен блейзър с изцяло бродирана яка. Той съчетава тази впечатляваща дреха с риза с точки, подходящи черни панталони и характерните си дебели черни очила.

На снимката се вижда Фърниш, облечен в бледо сако сяка, под което носи бяла риза с копчета, съчетана с черни панталони. Двойката позира усмихната до Версаче и синовете им, които носят черни костюми с подходящи бели ризи. "Благодарим на Донатела Версаче и Едуард Енинфул, че ни поканиха на страхотното парти за Нова година! Перфектният начин да посрещнем 2026 г.", написа Джон в поста си.

Момчетата рядко се показват

Двойката посрещна по-големия си син Закари през 2010 г. чрез сурогатна майка. Илайджа се присъедини към семейството през 2013 г. чрез същата сурогатна майка. В последно време двойката и синовете им рядко се появяват заедно на публични събития. През март 2025 г. семейството присъства на партито на Джон по повод наградите "Оскар", а през септември 2025 г. Джон сподели в Instagram снимка, на която е заедно с двамата си сина на футболен мач на Уотфорд ФК, облечени в еднакви сини фланелки в подкрепа на отбора. Джон е собственик на отбора от 1976 г., припомня "PEOPLE".

