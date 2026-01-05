Смъртен грях: Тръмп няма да подкрепи Мачадо, защото не му отстъпила Нобеловата награда

След като САЩ арестуваха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, където да му бъдат повдигнати обвинения, въпросът кой ще го наследи преследва американската администрация. Мнозина предположиха, че Вашингтон ще заложи на опозиционния лидер Мария Корина Мачадо, която е и нобелова лауреатка за мир за миналата година. Оказва се обаче, че именно наградата ще й коства поста.

Завист и огорчение

Източник: Getty Images

Американският президент Доналд Тръмп отхвърли идеята Мачадо да е потенциален временен лидер на Венецуела и причината е решението ѝ да приеме Нобеловата награда за мир, пише "Вашингтон пост".

Позовавайки се на два източника, близки до Белия дом, изданието твърди, че усилията на Мачадо да похвали Тръмп след спечелването на наградата не са били достатъчни, за да успокоят и удовлетворят американския президент, който отдавна открито иска приза и смята, че го е заслужил.

"Ако беше отхвърлила номинацията и беше казала: "Не мога да приема, защото наградата принадлежи на Доналд Тръмп", днес щеше да е президент на Венецуела", твърди един от източниците.

Американският президент счита приемането на наградата от Мачадо за "върховен грях", коментира той.

"Няма подкрепа и уважение"

Още на пресконференцията след залавянето на Мадуро Тръмп обяви, че Мачадо няма достатъчно подкрепа в страната си, за да управлява. Той допълни, че не вярва, че тя може да поеме лидерската роля във Венецуела.

"Мисля, че би било много трудно за нея да бъде лидер. Тя няма подкрепата вътре, нито уважение в страната", каза Тръмп. Това е поредна огромна лъжа, защото в социалните мрежи има множество видеоклипове какви митинги събира от дълго време Мачадо с името си във Венецуела.

Той обяви, че САЩ ще "управляват страната", докато тя преминава към ново, подходящо ръководство.

"Ще управляваме страната, докато можем да осъществим безопасен, правилен и разумен преход. И той трябва да бъде разумен, защото това е нашата цел. Искаме мир, свобода и справедливост за великия народ на Венецуела", заяви Тръмп.

Делси Родригес на дневен ред

Вместо Мачадо, Вашингтон се насочи към евентуална работа с вицепрезидентката на сваления Николас Мадуро Делси Родригес.

Временният президент на Венецуела призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати.

Родригес бе утвърдена на поста от Върховния съд на Венецуела в събота - деня, в който американските въоръжени сили плениха президента Мадуро.

"Смятаме за наш приоритет да се движим към балансирани и основаващи се на уважение международни отношения между Съединените щати и Венецуела", написа в "Телеграм" тя. И призова "правителството на САЩ да работят заедно по програма за сътрудничество, фокусирана върху общото развитие".

По-рано Тръмп заяви, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори.

"Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви той на борда на своя самолет "Еър Форс 1", имайки предвид именно Родригес.