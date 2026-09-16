Пшеница има, но цената на хляба плавно ще тръгне нагоре: Зърнарите споделиха за проблеми

Реализацията на продукцията ни стана изключително трудна, въпреки че е богата като обем. Натискът е логистичен и предвид факта, че Черно море стана изключително рисков за плавателните съдове. Всичко това може да доведе до плавно покачване на цената на хляба в България. Това заяви пред БНТ Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите в България. Още: Тревожен сигнал от зърнопроизводителите за цените на хляба

Има ли пшеница в България?

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Тя отчете, че има наваксване на износа на пшеница, като има проблем с износа ѝ в Украйна и в Русия. Има изобилие от зърно и пшеница в България, посочи Жекова.

"Цената на пшеницата не се определя от производството в България и заради това има лека корекция в цената на пшеницата. Това, което е важно да се каже, че цената на пшеницата е най-малкият компонент в определяне цената на хляба", посочи тя.

Тя добави, че в България няма проблем с вътрешния пазар с пшеница.

"Пшеницата е в страната ни, като има изнесени малко над 1 200 000 тона пшеница извън страната при приблизително налични над 6 тона пшеница", коментира Радостина Жекова, която въпреки това очаква цената на хляба плавно да върви нагоре именно заради слабия износ.

Според нея земеделието ни не прилича на нито една европейска държава около България.

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