Кой има имен ден днес, 16 септември 2026 г. Честито!

На 16 септември 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Людмил, Людмила и производните им. Блажената Людмила била родом от Сърбия, дъщеря на сръбския княз. Омъжили я за чешкия княз Боривой. След женитбата си те повярвали в Христа и се кръстили в името на Отца и Сина и Светия Дух, построили църкви и поставили в тях свещеници. Блажената Людмила била убита и пострадала мъченически. Нейният внук Вячеслав пренесъл мощите й в град Прага и ги положил в църквата на свети Георги, където и днес те явяват много знамения и чудеса.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

На този толкова специален празник имен ден имаш ти! Бъди благословен! Да се почита името ти, да се споменава с добро и уважение. Празнувай, заобиколен от любимите ти хора!

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Бъди здрава, щастлива, усмихната, устремена и призната от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.