Ударна активност: Комисията по образование ще обсъди и гласува 11 законопроекта на едно заседание

В четвъртък Комисията по образованието и науката в Народното събрание ще има нетипично усилен работен ден - на едно заседание ще обсъди и мине на първо гласуване цели 11 законопроекта.

За тази ударна активност сигнализира образователният експерт Ирина Манушева, която не скри разочарованието си от провала на образователните политики у нас, който ни доведе до рекордно ниските резултати на изследването PISA, според които българските ученици са най-функционално неграмотните в Европа.

"Изпердашване на 11 законопроекта"

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"Всички ние, възрастните, продължаваме дружно да търпим и да подкрепяме система, която не просто не развива децата ни, а ги смазва. Тя им отнема вече 15 години, за да постигне най-ниската функционална грамотност в Европа, кажи-речи най-ниските умения за критично възприемане на информация в света, фатално ниски нива на мотивация, на творческо мислене, на здравна култура, на гражданска компетентност, на способност да живеем заедно, мирно и пълноценно в това общество и някак си да го развиваме", написа Манушева по повод вчерашния първи учебен ден.

"От една страна, знам, че можем да направим образованието смислено. Децата ни са страхотни. Те могат и заслужават не по-малко от връстниците си по света. Имаме великолепни учители. Имаме хора с визия, знания и умения", категорична е тя.

"От друга, имаме МОН и един куп негови сателити, които така и не разбраха, че “двойките” и на PISA, и на НВО са за тях. Имаме и комисия за образование и наука в Народното събрание, която планира в четвъртък следобед в едно заседание да изпердаши обсъждане и гласуване на 11 законопроекта. Включая задължителната религия", коментира още тя.

Ударната активност

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Десйтвително в програмата на образователната комисия са предвидени обсъждания и гласуване на цели 11 законопроекта. Някои от тях с варианти, предложени по два пъти от едни и същи хора.

На заседанието на 17 септември е предвидено да бъдат разгледани:

1. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-34, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 07.05.2026 г.

2. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-52, внесен от Красимир Вълчев и група народни представители на 03.06.2026 г.

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3. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-65, внесен от Николай Денков и група народни представители на 09.06.2026 г.

4. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование,№52-654-01-72, внесен от Йорданка Фандъкова и група народни представители на 25.06.2026 г.

5. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-89, внесен от Красимир Вълчев и група народни представители на 15.07.2026 г.

6. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-103, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители на 22.07.2026 г.

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7. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-104, внесен от Димитър Здравков и група народни представители на 23.07.2026 г.

8. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-107, внесен от Николай Денков и група народни представители на 27.07.2026 г.

9. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-108, внесен от Николай Денков и група народни представители на 27.07.2026 г.

10. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-125, внесен от Красимир Вълчев и група народни представители на 03.09.2026 г.

11. Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №52-654-01-127, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 03.09.2026 г.