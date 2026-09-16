"Първа стъпка към авторитаризма и нова борба за 16-а република": Призиви за учителски бунт заради планове за учебник по литература и история

Реформата в образованието е приоритет за правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев. Той посочи, че новият образователен модел ще разчита на един учебник за всеки от основните предмети - български език, българска история и география.

"Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище и да имаме на изхода от училището граждани, които да имат знания и умения, да познават добре своята родина и да я обичат", изтъкна министър-председателят.

Идеята на Радев за един-единствен учебник по основните предмети предизвика буря от критични коментари и дори призиви за масови протести. Именно под знака на това недоволство премина и първият учебен ден.

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"Първа стъпка към авторитаризма - всички трябва да сме на площада"

"Перверзия и безумие! Снощи на протеста проф. Янчев отбеляза, че това ликвидиране на плурализма в образованието е първа стъпка към авторитаризма. Ако колегите в образованието и науката имат чест и разум, всички трябва да сме на площада! Аз отивам незабавно! България загива пред очите ни!", написа Това гл.ас. д-р Александър Стоянов, учен от Института за исторически изследвания на БАН, преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" и изтъкнат историк.

"Понеже е 15.09., и понеже съм учител: Един единствен учебник по предмет е изключително тъпа идея", съгласи се Наско Стаменов, учител по химия в Националната природо-математическа гимназия "Акад.Любомир Чакалов".

"Вървим към миналото"

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"Един учебник, един контролиран от правителството светоглед. Една партия. Вървим към миналото, а в същото време се разправяме помежду си за това кой е правилният начин да се противопоставяме на наближаващия авторитаризъм. Други са в обичайната си роля на „и ловци, и рибари“, плюят, мрънкат и си мислят, че мисълта им е свободна, докато отдавна изповядват пропагандата от множеството контролирани медии. Желанието за промяна и за европейско бъдеще на България се превръща в чуждестранен агент. Ще позволи ли българският народ това?", попита писателят Иван Димитров.

"За момента изглежда, че да. Защото отстояването на свободата е борба на шепа народ. Не са много и тези, които са готови да ни върнат в миналото. Масата обаче по традиция отказва да заеме позиция. И ще се адаптира към бъдещето, каквото и да бъде то. А после ще мрънка, защото ще живее зле. Историята го е доказала", коментира той.

"Борим се да бъдем 16-а република"

"Какъв хубав 15-и септември! Обещават ни по един учебник по литература, история, география. Корнелия Нинова само мечтаеше за това. Радев действа. А и да не вземем да изостанем, че в Русия все повече вървят към централизиране на учебниците, особено по история. В това състезание ние обичаме да се борим да бъдем 16-а република", написа от своя страна Амелия Личева, професор по теория на литературата в СУ "Св. Кл. Охридски" и програмен директор на Софийския международен литературен фестивал.

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"Разбрах от премиера Радев, че "реформата в образованието е абсолютен приоритет" на правителството. Похвално и необходимо. Но... в същото изказване отново се лансира тезата за въвеждане само на ЕДИН учебник по история (както по география и бълкарски език и литература). Това вече сме го живели – едно мнение, една партия, един вожд. Да живее унифицирането и марш в строя! Интересен е и въпросът кои ще напишат единствената правилна историческа истина и кой ще я издаде... Рапорт даден – рапорт приет!", отбеляза сваленият от ефир водещ на "История.BG" Георги Ангелов.

"Будност и активност ни трябват повече от всякога"

"Това с единия учебник беше предизборна идея на БСП преди години. И то във време, когато нямаха мнозинство. Опитвал съм да обяснявам на някои млади и разумни техни представители, че е много вероятно "единственият" учебник, за който пледират, да бъде съставен от хора с много различни разбирания от техните очаквания (имаше и такива, които ме разбраха, но идеята остана, макар да избледня). Сега е друго. Тези, които днес управляват, знаят, че имат мнозинство и искат всеки ден по много пъти на ден да го използват. Масовата и предимно електорално използвана публика умишлено и доста нескопосано е разсейвана и манипулирана с емоционално атрактивни, но неаргументирани внушения, че с един "правилен" учебник ще се премахнат "соросоидните" внушения и отстъпления от "правилната" ни някогашна история, защитаваща истинските "национални интереси". Такива са и същинските мотиви за отстраняването на Георги Ангелов като водещ на интересното и много полезно предаване, даже не се опитват да ги крият, само настройват различни групи и платените/зависими лакеи да поддържат огъня", написа по темата проф. д-р Петко Стефанов Петков, историк, публицист и общественик.

"Много хора наивно вярват, че демокрацията и европейските ценности са трайно установени у нас и са едва ли не неприкосновени, защото сме в определени съюзи и те ни пазят и я гарантират. Те не искат да знаят, а нямаше и как да научат след такъв старт на прехода с решение на управляващата компартия, която била установила "демокрация" на 10 ноември 1989 чрез пленум на Централния си комитет, съгласуван с десетилетния външен наставник, че истинското гражданско общество и реално функциониращата демокрация изискват всекидневни потвърждения и усилия чрез многобройни ЛИЧНИ ИЗБОРИ. Чрез смели, достойни, макар и не непременно публично обявявани персонални решения, понякога неудобни, но незаобиколими. А децата ни и учениците ни гледат още отпреди първия учебен ден и се учат от примери, нежели от красиви фрази", смято още той.

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"Ако не се пробудят и не направят нещо лично - професионално и граждански - представителите на това винаги съществувало у нас примирено блато в обозримо бъдеще ще бъдат жестоко изненадани от нежелания и от тях, но напълно логичен обрат и ще ахнат - "ама как тъй стана тази реставрация и преориентация, нали Прехода свърши и ни взеха в Европата".... Будност и активност ни трябват повече от всякога", категоричен е професорът.