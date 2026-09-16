Богати или бедни сме: Спор между бизнес и синдикати

Вдигането на линията на бедност на 443 евро отново предивика дебата по-богати или по-бедни сме между социалните парнтьори - бизнес и синдикати. Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че българите живеят по-богато безсъмнение и дано това да не спре. Индикациите, които се получават от новото управление насочват мисълта в тази посока, но ще живеем толкова добре, колкото добре работим. Няма как нещата да ни се случат и да паднат от небето. Добре е да получаваме, но за да получим нещо, трябва да сме го изкарали, коментира Манолов в студиото на БНТ. Още: Тристранката обсъжда новата линия на бедност за 2027 г.

Кой работи повече и кой по-малко?

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Той изтъкна, че системата за определяне на нетрудоспособността трябва да бъде преосмислена. Не трябва да се гледа човек колко не може да работи, а колко човек може да работи, настоя Димитър Манолов.

"Ако човек каже колко не може да работи, работодателите се насочват към слабостите на определения човек. Хубаво е да се каже, че миналата година броят на личните асистенти се е увеличил с 12 000", отчете президентът на КТ "Подкрепа".

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) посочи, че все още процентът на бедните хора е висок, въпреки че трендът намалява. В по-голямата си част, Иванов смята, че бедните хора са пенсионерите.

Добрин Иванов отчете, че 70% от разходите за бюджета са за социални разходи, което създава много нисък резултат за правене на реформи от страна на правителството. По отношение на пенсионната система той очаква да започне разговорът за реформа и да се извадят всички социални плащания от тази система.

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