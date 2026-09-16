Жалбата пред ВАС за обществената поръчка за Националната детска болница е оттеглена

Жалбата срещу решението на КЗК, с което беше спряна обществената поръчка за проектиране на бъдещата Национална детска болница, беше оттеглена от новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ).

Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември.

Също така е поискано и прекратяване на тази поръчка, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) след среща между министър Катя Ивкова и Обществения съвет, който наблюдава изпълнението на проекта за Национална детска болница.

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Край на забавянето

Според МЗ оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането ѝ поради ограничителни изисквания към участниците.

Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейностите и заданието за бъдещата Национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на новото лечебно заведение.

Според министър Ивкова целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата.

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"Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение. България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница. Целта ни е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно работим по най-важния капитал - хората, които ще лекуват в нея", заяви министърът.

"Започваме нов етап - с прозрачност, експертиза и партньорство. Националната детска болница трябва да бъде проект, зад който стои най-доброто професионално знание и ясна визия за бъдещето на детското здравеопазване. Общественият съвет е наш естествен партньор в този процес", заяви проф. Елена Пенева-Златкова, предаде БНР.

Новото ръководство на ЗИКДБ ще бъде оперативното звено за постоянна координация с Обществения съвет. Предвиждат се регулярни работни срещи по ключовите решения за структурата и функциите на болницата, необходимите педиатрични звена, подготовката на медицински специалисти и основните етапи за реализация на проекта.

Подкрепа, но без срокове

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От Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница също коментираха срещата.

"Днес Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница се срещна с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и новия директор на Здраяната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ) Елена Пенева.

Ето какво научихме от срещата:

- ЗИКДБ оттегля жалбата пред ВАС срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията за отмяна на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница. Министерство на здравеопазването планира прецизиране на заданието с широко експертно участие. Общественият съвет отново получи устно уверение, че ще има достъп до информация и регулярна комуникация със ЗИКДБ. Ние ще продължим да настояваме за обявяването на конкурс, в който основен критерий да бъде качеството, не цената на проекта.

- ОС беше помолен да изпрати отново правния анализ на възможностите за регистриране на болницата, който внесе през 2023 г. Допълнително бяха обсъдени процесите, довели до големия брой легла в заданието на отменената обществена поръчка.

- Съветът постави отново въпроса за пътна карта на създаването на НДБ, която да начертаe пътя към отговорите на ключови въпроси като работната сила, преместването на сега действащите клиники, статута на болницата и не на последно място - нормативните промени, които да гарантират въвеждане на съвременни практики в детското здравеопазване и достъп до качествена помощ на всяко дете в България.

Министър Ивкова изрази подкрепа за изработване на подобен документ, но не се ангажира със срокове", написаха от съвета.