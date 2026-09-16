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Недоволство в "Красно село" заради строеж на детска градина върху зелена площ

16 септември 2026, 7:54 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Георги Валентинов Георгиев
Недоволство в "Красно село" заради строеж на детска градина върху зелена площ

Недоволство и протест в столичния кв. "Красно село". Причината е  плановете за строеж на детска градина върху зелена площ. Хората  настояват детското заведение да бъде преместено на друго място. По думите им проблемът с недостига на места в детските градини не е толкова в "Красно село", колкото в "Манастирски ливади". Според протестиращите между районната и Столичната община има разминаване в информацията за бъдещето на зелената площ. Те твърдят, че от районната администрация са им заявили, че до нея не достига достатъчно информация от Столичната община.

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От Столичната община са посочили, че на терена все пак ще бъде изградена детска градина. Тя ще бъде с четири групи, а пешеходният достъп през терена ще бъде запазен.

По думите на жителите първоначалният план е предвиждал именно премахване на пътеката покрай оградата на училището, която е основна пешеходна връзка между бул. „Бъкстон“ и 20-та поликлиника.

"Ние просто си искаме зеленото пространство", заявиха протестиращите в ефира на Нова телевизия.

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Те са събрали над 1200 подписа в подкрепа на искането ми теренът да остане зелена площ. Недоволните настояват и за среща с общината и заявяват, че са готови да обсъдят възможни решения.

Позицията на Столичната община е, че площта ще бъде превърната в детска градина. Докато се подготвя и реализира проектът, теренът ще бъде използван като двор за 142-ро и 203-то училище, тъй като в техните дворове в момента се извършват ремонтни дейности.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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