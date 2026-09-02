Образователният министър отрече чистка в РУО, до седмица обявява мерки за повишаване на дисциплината в училище

Проблемът с дисциплината в българското училище е изключително сериозен и до десетина дни ще предложим за обсъждане цялостен пакет от мерки, свързан с повишаване на дисциплината в училище.

Това обяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на заседанието на Комисията по образованието и науката в отговор на актуален въпрос от Фатима Йълдъс от парламентарната група на ДПС.

За дисциплината - от "меки" мерки до крайни решения

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Почти 50% от учениците констатират проблеми с дисциплината и се чувстват ощетени от своите съученици, които развалят дисциплината, допълни министърът.

Фатима Йълдъс попита дали ще има оценка за дисциплина в училищата, която да отразява поведението на учениците и отношението към училищните правила.

"Дали ще има оценка за дисциплината - това е въпрос, който твърде поляризира обществото. В момента работим и може би до няколко седмици ще предложим за обсъждане серия от мерки, които са свързани с подобряване на дисциплината в училищата. Те ще бъдат финансирани, миксирани, ще има серия от „меки” мерки преди да се стигне до крайни решения. Ще има и стимули за учениците, които започват да коригират своето поведение, но съм убеден, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри. Това е определено проблем, който се поставя от учителите, от социалните партньори и работодателските организации в образованието", отбеляза министър Георги Вълчев, цитиран от БТА.

"До десетина дни ще предложим цялостен пакет, свързан с повишаване на дисциплината в училище, който няма да бъде насочен единствено и само за отстраняване на ученици от системата, защото това не ни носи голяма полза. Това ще са серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението на учениците", каза образователният министър.

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Повече психолози в училищата

"Ще продължим политиката за осигуряване на психолози в училищата, към момента те вече са над 1700. Броят на училищата е по-голям и ще се опитаме да покрием цялата училищна мрежа", допълни Вълчев.

Същото се отнася и за педагогическите специалисти, които трябва да са в помощ на училищата с допълнителните действия, които са свързани с агресията при учениците, поясни министърът.

"Ще включим и институциите, защото проблемът с агресията е свързан и с непознаване на законодателството, и с носенето на отговорност - от каква възраст става това. Ще се опитаме да привлечем и представители на прокуратурата, които съвместно с учителите да разкажат на учениците, че такъв тип тежко поведение носи след себе си и тежки последици. Ще се опитаме да включим и известни хора от българския културен живот, за да разберат учениците, че агресията не е път за решаване на проблемите", отбеляза образователният министър.

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"Ще положим всички усилия това, което е свързано с пораждането на агресия и с причините за нея, да бъде постоянен приоритет в политиките, които водим. Имаме и средства, и различни подходи за работа със семействата с деца, които проявяват склонност към агресия и имат регистрирани такива прояви", каза министър Георги Вълчев.

Той припомни, че има и национална мобилна група за психологическа помощ.

Няма чистка в РУО

"Твърденията за чистка, за политическа разправа в Регионалните управления на образованието (РУО) са далече от истината. От 28 Регионални управления на образованието в страната към момента има сменени 7 директори, или началници, на РУО", каза министърът на образованието.

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"Двама от тези началници на РУО са се пенсионирали по собствено желание, към двама е имало предварително започнали дисциплинарни проверки, а трима са сменени със съгласие между тях и Министерството на образованието и науката (МОН). Темата силно се преекспонира. Твърденията за политизиране на системата от страна на „Прогресивна България“ и от екипа на МОН са далече от справедливата оценка", каза образователният министър.

МОН иска да усили капацитета на специалистите, които работят в Регионалните управления на образованието, защото има проблем със статута и със заплащането им, добави министър Георги Вълчев.

Делегираните бюджети остават

"За частта за делегираните бюджети в училищното образование не смятаме да правим промяна, напротив, намираме ги за удачни, защото изминалите години дадоха възможност на училищните ръководства да управляват разумно бюджетите си. Този процес мина през много перипетии, имаше проблем, но той се наложи и работи добре", каза министърът на образованието.

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За делегираните бюджети намираме този механизъм за добър и не смятаме да правим промяна в него, добави той.

"Що се отнася до разпределителната формула, на този етап не искам да влизам в конкретика, но мога да кажа посоката. Първоначално възприетите елементи се обогатяваха през годините, които са включени в тази формула, може би работеха дисциплиниращо, но на този етап вече виждаме и дефектите. Виждаме училища, в които преподавателите се страхуват дали ще оцелеят като статут, започна и процес на писане на бележки, оценки, без покритие, за да се задържат ученици, а целта на промяната е да балансираме, за да може учителят да получи сигурност в своя статут и да няма причина, която стои в механизма на финансиране, която да го тласка към такъв тип поведение. Това не е обвинение към учителите, искам да бъда разбран много добре, тъй като има и такива спекулации. Финансовата формула, каквото е в момента - от даден етап тя започна да показва своите дефекти. Ще направим нужните промени, ще ги обсъдим, защото трябва да има консенсус", обясни образователният министър.