Нов пожар край Созопол: Пламнаха сухи треви и храсти до голям хипермаркет

Нов пожар избухна край Созопол – само часове след като огнеборците локализираха пламъците в известно заведение на плаж „Каваци“. Пожарните екипи са били пренасочени към района на голям хипермаркет в града, където са горели сухи треви и храсти. От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас съобщиха, че огънят е локализиран бързо.

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По-рано днес пламъци избухнаха и в заведение на плаж „Каваци“. По първоначална информация пожарът е тръгнал от кухненското помещение. Персоналът е бил евакуиран, а районът около заведението – отцепен. Няма данни за пострадали.

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Созопол беше сериозно засегнат от пожар и в края на миналата седмица. На 29 август огънят избухна около 5 ч. в ресторант в Новия град, в близост до Централния плаж. Заведението изгоря напълно, а пламъците се разпространиха към намиращата се в непосредствена близост хотелска база. Напълно са изгорели осем стаи, а други 12 са били частично засегнати. Унищожена е и дървената фасада на базата на Българския червен кръст. Заради силното задимяване и бързото разпространение на огъня се наложи евакуацията на десетки туристи. 25 души бяха евакуирани, нямаше пострадали.