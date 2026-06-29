Пътищата към Черноморието и Гърция: Ремонтите през лятото

Ремонтите по пътищата, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, спират през лятото. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

За да не затруднява трафикът планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път I-9 - от края на град Обзор до Слънчев бряг (от 172-и до 203-и км), няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите.

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Движението по два ремонтирани участъка на автомагистрала "Тракия" беше възстановено в петък (26 юни).

Ремонтът по магистрала "Тракия" продължава в област Стара Загора. Там се обновява 21-километров участък в платното за София между 208-и и 229-и километър, като движението се осъществява двупосочно в платното за Бургас. Очаква се дейностите да приключат до 3 юли.

За да бъде облекчен трафикът през почивните дни, от АПИ въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и в участък от път I-1 през Кресненското дефиле. В района на Симитли ще бъде организирано и реверсивно движение според натовареността на трафика.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.