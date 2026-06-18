Тапи на магистрала "Тракия", изнервени шофьори и сигнали за забавяне: Какво става с ремонтите? (СНИМКИ)

Продължават дните на ремонти на автомагистрала "Тракия" и хилядите изнервени шофьори, попаднали в тапи или задръствания по основните натоварени отсечки, в които движението е в едната лента. От Агенция "Пътна инфраструктура" отново апелират шофьорите, на които им предстои пътуване, да спазват въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт. Припомняме, че в момента на АМ "Тракия" се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.

На АМ "Тракия" в Софийска област на 11 юни започна ремонт в платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км като превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката в ремонт, с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

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От 10 ч. до 17 ч. в събота – 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 ч. в събота до 10 ч. на 17 юни – сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас. Предвижда се ремонтът в тази отсечката да завърши до края на юни.

За ремонт от 10 юни е ограничено движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия“ - от 55-ти до 60-ти км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се изпълнението на строителните дейности да завърши около 19 юни.

От 4 юни се ремонтира и асфалтовата настилка в платното за Бургас в участък от около 11 км /от 218-ти до 229-ти км/ в област Стара Загора. При изпълнението на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е краят на юни.

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От 3 юни за монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на АМ „Тракия“ в област Ямбол. За изпълнение на планираните дейности е ограничен трафикът в платното за столицата в участъка между 274-ти и 275-ти км. Ограничено е и преминаването по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол“ при 275-ти км. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора“ и пътен възел „Зимница“. За ремонт на фуга на второто съоръжение е ограничено преминаването в платното за София между 284-ти и 285-ти км на АМ „Тракия“. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Очаква се ремонтът на съоръженията в област Ямбол да продължи до края на юни.