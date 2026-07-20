Районен кмет в София ужасен от фентанила, взима мерки

"Да опазим децата си - фентанилът убива". Под това мото Станислав Илиев, кмет на столичния район "Възраждане", обяви мерки, които администрацията му ще предприеме, за да противодейства срещу разпространението на опасното наркотично вещество.

"Само през последната година у нас са отчетени над 100 смъртни случая, свързани с употребата на фентанил. Фактите са безмилостни: Фентанилът е до 50 пъти по-силен от хероина и до 100 пъти по-силен от морфина. Само 2 милиграма – количество, сравнимо с няколко зрънца сол – могат да бъдат смъртоносни. Не е необходимо човек да употребява дълго или да предозира. Понякога първата употреба е и последната. Наркотикът често се смесва с други вещества или се продава като фалшиви таблетки, без употребяващият да знае какво приема", описва ситуацията Илиев.

Той обяви, че не може да остане безучастен нито като кмет, нито като баща.

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"Затова поставяме началото на кампанията "Да опазим децата си – Фентанила убива". Ще организираме срещи в училищата, разговори с родители, съвместни инициативи с МВР и информационна кампания, защото най-силното оръжие срещу тази заплаха е ЗНАНИЕТО! Ще открием и горещ телефон за сигнали, консултации и подкрепа, на който всеки родител или млад човек ще може да потърси помощ навреме", разясни Илиев.

Той призовава всички – родители, учители, лекари, психолози, институции, неправителствени организации, спортни клубове и активни граждани, да се включат в тази кауза.

"Само заедно можем да спрем тази заплаха. Нито едно дете не трябва да стане следващата жертва", коментира още той.

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