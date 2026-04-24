Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Родители с тревожен сигнал: Деца са бити и заключвани в градина

24 април 2026, 8:33 часа 503 прочитания 0 коментара
Родители са подали сигнал до Агенцията за закрила на детето и прокуратурата, че деца са били бити, заключвани и тормозени в градина в павликенското село Стамболово. Обвиненията са към директора. Майката, подала оплакването, разказа в ефира на Нова телевизия, че преди няколко месеца малкият й син, който е в първа група, започнал всяка сутрин да плаче.

ОЩЕ: Фрапиращо обвинение: Учителка в детска градина залепила устата на дете с тиксо?

Разказ на родителите и отговорът на директора

"Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. Имаше по корема си две линии, отбелязани от масата", сподели тя.

По думите ѝ друго дете разказало, че видяло как директорката удря шамари на няколко от децата. "Спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх", обяснява тя.

ОЩЕ: Ударила дете: Учителка влиза в затвора за 10 месеца

Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

"Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало", казва още един от родителите.

Директорката на детската градина Силвия Крушевска категорично отрича от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата.

Родителите настояват за промяна и оставка на директорката. Те заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на психически и физически тормоз.

Виолета Иванова Отговорен редактор
