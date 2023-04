Румен Радев участва в празничното богослужение за Великден

На празничното богослужение по случай Великден присъсва и съпругата на държавния глава - Десислава Радева.

Освен тях на тържественото богослужение за Възкресение Христово присъства и служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев.

Не така обаче изглеждаше празничната служба, на която присъстваше издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Той беше сам, с изключение на кмета на Москва Сергей Собянин:

Putin arrived for the Easter service, but except the security service and post-quarantine Sobyanin - no one 🤷 pic.twitter.com/0hn1hB7AEV