Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Само четири града с дъжд. Времето утре - 16 април 2026 г.

15 април 2026, 13:01 часа 294 прочитания 0 коментара
Само четири града с дъжд. Времето утре - 16 април 2026 г.

На 16 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над южните райони и на места в Югозападна България ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Дъжд се очаква в София, Смолян, Перник и Благоевград.

Хладно по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над южното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е около 11°. Вълнението на морето ще бъде два-три бала. Над планините облачността ще е по-често значителна и главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

Прогнозата за петък

В петък в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има над Западна България, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 17° и 22°. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
