Само в 4 града няма да вали. Времето утре - 7 ноември 2026 г.

06 ноември 2025, 13:58 часа 632 прочитания 0 коментара
На 7 октомври 2025 г.  времето ще остане облачно и с валежи, на повече места преди обяд в Североизточна България, а в Северозападна количествата ще са по-значителни. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°, показва прогнозата за времето. Градовете без валежи ще са София, Благоевград, Ямбол и Сливен. 

Седмична прогноза за времето от 3-9 ноември 2025 г.

Сняг в планините

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Дъжд над морето

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: НИМХ

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
